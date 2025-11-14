Чтобы поднять настроение: теплые и искренние пожелания для близких и родных на каждый день

Хорошего дня: лучшие пожелания на сегодня 14 ноября / © unsplash.com

В этой статье собраны лучшие пожелания на 14 ноября, которые помогут сделать чей-то утро или день теплее, светлее и немного счастливее.

Пожелание хорошего настроения и доброе утро

«Доброе утро! Пусть этот день начнется с улыбки и приносит только радость.

Пожелание доброе утро / © ТСН

«Хорошее утро! Желаю светлого настроения и энергии для всех добрых дел».

Пожелание доброе утро / © ТСН

«Просыпайся с улыбкой! Пусть сегодня все получается легко и счастливо.

Пожелание доброе утро / © ТСН

Открытки с пожеланием хорошего дня

«Хорошего дня! Пусть каждая минута будет наполнена теплом и приятными моментами.

Пожелание хорошего дня / © ТСН

«Желаю прекрасного дня! Пусть все запланированное удается легко и без стресса».

Пожелание хорошего дня / © ТСН

«Прекрасного дня! Пусть встречи и дела доставляют только удовольствие.»

Пожелание хорошего дня / © ТСН

Желаю прекрасного дня: вдохновенные открытки

«Пусть сегодняшний день станет шагом к твоим мечтам и новым достижениям!»

Пожелание хорошего дня / © ТСН

«Верь в себя сегодня! Каждое действие приближает тебя к большим успехам.

Пожелание хорошего дня / © ТСН

Хороший и тихий вечер: пожелания

«Добрый вечер! Пусть вечерние минуты будут спокойными и уютными.

Хорошего и тихого вечера / © ТСН

«Хорошего вечера! Отдохни и зарядись теплом перед новым днем.»

