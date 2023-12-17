Чтобы полотенца были мягкими добавьте это аптечное средство во время стирки: эффективный лайфхак

Обидно, когда новое полотенце после первой же стирки становится грубым и неприятным на ощупь. И даже специальные кондиционеры, как показывает опыт, не могут решить эту проблему.

Жесткая вода – вот главная причина того, почему махровые полотенца и любой текстиль становятся жесткими. В жесткой воде плохо растворяется даже мягкое средство. В жесткой воде он очень плохо выполаскивается с ворсинок. Вот почему лучше смягчать воду.

Чтобы полотенца были мягкими, что нужно добавить во время стирки

Обычный глицерин, который продается в аптеке, спасет полотенца. Одна чайная ложка глицерина, добавленная вместе с кондиционером во время стирки, сделает полотенца мягкими.

Можно использовать глицерин и вместо кондиционера. К глицерину можно добавить несколько капель любимого эфирного масла.

Глицерин во время стирки будет смягчать воду и ткань, избавит от такой проблемы, как отложения на материале. Кроме того, такая стирка облегчит глажку одежды и уменьшит статическое электричество.

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