Чтобы получилась вкусной и не горчила: когда квасить капусту в ноябре 2024 года – благоприятные дни

Квашеная капуста – традиционное украинское блюдо, которое помогает получить максимум витаминов в зимние месяцы. Оказывается, чтобы она получилась действительно полезной и вкусной, нужно подобрать правильное время.

С помощью лунного календаря можно определить наиболее благоприятные даты для засолки капусты. Считается, что каждая фаза Луны оказывает влияние на продукт по-разному.

Когда в ноябре квасить капусту

Очень важно выбирать для квашения такие дни, когда Луна растет, чтобы блюдо получилось максимально хрустящим. Есть еще определенные знаки зодиака, которые считаются более благоприятными для работы с овощами. Лучшими датами для засолки капусты в ноябре 2024 станут следующие:

6 и 7 ноября — по мнению астрологов, они наиболее благоприятны, потому что капустой следует заниматься через 5-6 дней после Новолуния;

— по мнению астрологов, они наиболее благоприятны, потому что капустой следует заниматься через 5-6 дней после Новолуния; 3-5, 8, 14-15, 17, 21-22, 30 ноября — неплохие даты, если вы не успели заквасить капусту, а остальные числа считаются нейтральными.

Астрологи говорят, что нет ничего страшного, если вы занимаетесь квашением капусты в спадающую фазу Луны. Просто блюдо получится более мягким. Если вам такая и нравится, тогда выбирайте именно такие даты.

А вот во время Полноты квасить капусту совсем не рекомендуется. В настоящее время блюдо очень просто испортить, продукт либо станет слишком мягким, либо вообще закиснет. Такие неблагоприятные дни в ноябре будут:

1 ноября — Новолуние;

16 ноября — Полнолуние.

Также, по мнению астрологов, лучше избегать квашения капусты в такие даты как от 10 до 12, 19, от 24 до 25 ноября. В этот период Луна будет находиться в знаках зодиака, которые неблагоприятны для этого процесса (Девы, Стрельца).

Конечно, для квашения капусты нужно учитывать не только фазу Луны, но и собственное энергетическое состояние. Заквашивание – процесс, требующий покоя, терпения, поэтому выбирайте такой день, когда у вас будет желание им заниматься.

Читайте также: