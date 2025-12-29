Чтобы помидоры были мясистые и сочные: какие сорта следует сеять уже зимой

Помидоры

Чтобы получить хороший урожай мясистых и сочных помидоров, подготовку рассады поздних сортов следует начинать уже в конце зимы. Через длительный период созревания такие томаты нуждаются в раннем высеве.

Об этом сообщает издание «На пенсии».

Рекомендуемые сорта для февральского посева

Эксперты выделяют три наиболее выносливых и урожайных варианта, которые лучше всего подходят для раннего старта:

Рио-Гранде — универсальный и выносливый сорт, плоды которого идеальны как для свежих салатов, так и для консервации.

Ляна — высокоурожайный сорт, который плодоносит до поздней осени и подходит для открытого грунта.

Бенито F1 — стойкий гибрид, хорошо переносящий нехватку солнца и изменения погоды.

Как правильно сеять: пошаговая инструкция

Успех выращивания зависит от правильной закладки семян. Специалисты советуют использовать качественный универсальный грунт или смесь торфа с перегноем и песком.

Посев: семена углубляют на 0,8-1 см в увлажненную почву. В контейнерах обязательно должны быть дренажные отверстия. Условия: емкости накрывают пленкой и держат в теплом месте при температуре $+22\dots+25$°C. Первые побеги должны появиться уже через 5–10 дней.

Секреты ухода за рассадой

После появления всходов пленку необходимо снять и обеспечить растениям максимум света. Полив должен быть умеренным — раз в 3–4 дня, чтобы не допустить переувлажнения.

Когда на растении появятся 2–3 настоящих листа, рассаду нужно пикировать в отдельные стаканчики. Важным этапом перед высадкой является закаливание: за две недели до переноски в почву растения начинают постепенно выносить на прохладный воздух.

Когда высаживать в грунт?

Переносить томаты на грядки можно только тогда, когда угроза заморозков пройдет, а температура земли будет стабильно держаться на отметке от $+10$°C и выше. Оптимальная схема посадки для таких кустов — 40×50 см.

