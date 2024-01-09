Чтобы привлечь деньги в свою жизнь: нарисуйте на руке всего одно число

Простой и интересный ритуал от эзотериков, помогающий привлечь в жизнь финансы. Попытайтесь и вы.

Если вам срочно нужна определенная сумма денег, чтобы приобрести какую-нибудь вещь, воспользуйтесь советом эзотериков и проведите простой, но достаточно эффективный ритуал.

Неважно, какова это фаза Луны. Прикажите сумму. Однако помните, что она не должна быть слишком космической и нереальной. К примеру, не стоит загадывать приобретение автомобиля, дома или бриллиантов.

Этот ритуал помогает приобрести недорогие, но важные или ценные сердцу вещи. Как вот платье, которое вы заметили в витрине, но нет возможности сейчас приобрести.

Просто берите маркер зеленого или красного цвета. Сначала подумайте о своем желании, а затем произнесите вслух. Обязательно назовите желаемую сумму, необходимую на приобретение товара.

Затем с помощью маркера нарисуйте на запястье левой руки цифру девять, а под ней знак бесконечности. Если вы переживаете, что к вам будут приставать с вопросами, что это у вас на руке, можете стереть знаки и обязательно перенести их на чистый лист бумаги. Его сверните в трубочку и храните в тайном месте.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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