Чтобы пюре не было резиновым, а имело кремовую текстуру, сделайте вот это: секрет идеального блюда

Как правильно готовить картофельное пюре / © Фото из открытых источников

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Казалось бы, что может быть проще картофельного пюре: отварить картофель, размять его и добавить масло с молоком. Однако даже опытные хозяйки иногда получают вместо нежного кремового блюда плотную, липкую и почти резиновую массу. Причина часто кроется не в сорте картофеля, а в неправильном способе его измельчения. Профессиональные повара знают простое правило: картошку для пюре нельзя слишком интенсивно взбивать.

Главный секрет — не превращать картофель в клейкую массу

В картофеле содержится много крахмала. Когда горячий отварной картофель долго и интенсивно обрабатывают блендером, миксером или кухонным комбайном, крахмальные гранулы разрушаются и выделяют крахмал. Именно поэтому пюре становится липким, тягучим и напоминает резину.

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Поэтому лучше разминать картофель обычной толокушкой или пропускать через специальный пресс для картофеля. Делать это нужно, пока он еще горячий. Такой способ позволяет получить нежную текстуру без чрезмерного выделения крахмала.

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Не добавляйте холодное молоко

Еще одна важная деталь — все жидкие ингредиенты должны быть теплыми. Холодное молоко или сливки могут быстро охладить картофель и ухудшить консистенцию готового пюре.

Молоко или сливки лучше немного подогреть, а сливочное масло достать из холодильника заранее. Сначала картошку следует хорошо размять, затем добавить масло, а уже после этого постепенно вливать теплое молоко.

Не стоит наливать всю жидкость сразу. Ее количество зависит от сорта картофеля и того, насколько густое или нежное пюре вы хотите получить.

Воду после варки нужно хорошо слить

После того как картофель стал мягким, воду необходимо полностью слить. Затем кастрюлю можно ненадолго вернуть на слабый огонь, чтобы остатки влаги улетучились.

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Этот простой прием помогает избежать водянистого пюре. Кроме того, более сухой горячий картофель лучше сочетается с маслом и теплыми сливками, образуя именно ту нежную кремовую текстуру.

Какой картофель выбрать

Для пюре лучше всего подходят сорта картофеля с достаточным содержанием крахмала. Они легко разминаются и дают более рыхлую структуру.

А вот молодой или слишком восковой картофель может хуже распадаться после варки. В результате приходится прилагать больше усилий при разминании, что также увеличивает риск получить плотную массу.

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