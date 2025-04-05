Чтобы растения не погибли из-за ночного похолодания: вот, что нужно обязательно сделать перед заморозками

Как уберечь сад от весенних заморозков / © unsplash.com

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Авторы украинского Instagram-блога «Все растет» поделились действенными советами, как надежно уберечь сад и огород от внезапных весенних заморозков.

Весенние заморозки представляют серьезную угрозу для приусадебного участка: даже непродолжительный холод ниже нуля может нанести вред хрупким побегам, цветам и плодовым деревьям. Чтобы растения оставались здоровыми, а урожай не пострадал, важно уметь правильно реагировать на такие погодные вызовы.

Для защиты сада и огорода от заморозков садоводы и огородники часто используют мульчирование. Слой мульчи, состоящий из торфа, опилок, сухих листьев или соломы, предохраняет корни от резких температурных колебаний. Это особенно важно для многолетних растений и молодых саженцев.

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Перед наступлением заморозков также рекомендуется хорошо полить растения, ведь влажная земля сохраняет тепло гораздо лучше, чем сухая. Тепло будет постепенно отдаваться ночью, поддерживая температуру.

Для дополнительной защиты растений можно использовать агротекстиль, пленочные туннели, колпаки, коробки, пластиковые бутылки, ткани, мешковину или даже старые простыни.

Укрытие необходимо снимать с утра, как только температура повысится, чтобы избежать перегрева растений.

Для защиты садов и виноградников от заморозков вокруг участка разлагают влажные ветви, листья, опилки и поджигают их до тления. Высвобождается дым, который образует тепловую оболочку, что помогает сохранить тепло.