Чтобы ребенок вырос умным и талантливым, родители должны делать эти три вещи

Психологи отмечают, что родители могут развивать и поощрять своих детей несколькими способами, чтобы они выросли интеллектуальными личностями.
Эксперты по воспитанию детей считают, что родителям стоит делать три самые главные вещи, которые помогут вырастить умного и чрезвычайно талантливого ребенка.
Как воспитать умного и талантливого ребенка: советы психологов
- Мотивируйте ребенка самостоятельно выполнять задачи, которые ему плохо удаются. Например, если у вашего ребенка хорошо получается учиться, однако он совсем не любит заниматься спортом, поощряйте в игровой форме к достижению лучших успехов в спорте. Запишите своего ребенка на те виды активных занятий, которые нравятся ему, а не вам. И вы увидите, как через некоторое время он будет достигать невероятных результатов.
- Будьте рядом с ребенком, когда он этого больше нуждается, не осуждайте его. Дети во многих проблемных ситуациях в первую очередь ищут поддержки у своих родителей, потому что считают их защитниками. Психологи отмечают, что дети копируют поведение родителей, поэтому будут реагировать в подобных ситуациях во взрослой жизни так, как и их родители когда-то. Чтобы ребенок научился подходить к любой ситуации с точки ее решения и вырос прагматичным и уверенным в своих силах, родители должны показать своим примером, как правильно решать проблемы.
- Чаще читайте своим детям. Ученые провели кучу исследований на тему пользы чтения детям с раннего возраста. Чтение увеличивает словарный запас ребенка, развивает его воображение и творческие способности, улучшает когнитивные навыки и помогает развивать речь, обогащая лексический запас. Когда ребенок подрастет, позволяйте ему читать вам, так он приобретет навыки рассказывания историй и углубит понимание родного языка.
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