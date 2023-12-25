Чтобы ребенок вырос успешной и сильной личностью, никогда не говорите ему таких слов

Словом можно ранить, а можно исцелить, поэтому очень важно следить за тем, какие слова ребенок слышит в своей семье.

Именно от своих родителей мы несем во взрослую жизнь все наставления. Ведь мама и папа имеют самое сильное влияние на своего ребенка. На основании сказанных родителями слов ребенок формирует представление о себе и окружающем мире. Поэтому слова мамы и папы – ключевой фактор, который впоследствии повлияет на характер, становление и эмоциональное самочувствие ребенка во взрослой жизни. Рассказываем, что нельзя говорить детям, а что нужно, чтобы они росли уверенными и решительными личностями.

Каких слов не стоит говорить детям, чтобы не разрушить им жизнь

"Почему ты такая глупая/упрямая". Такие слова могут быть брошены в порыве эмоций, но ребенок их запомнит. И понесет во взрослую жизнь установку, что свой ум и эрудицию придется постоянно доказывать окружающим и искать подтверждение. В этих случаях во взрослой жизни дети, которые слышат эти слова от родителей, страдают от заниженной самооценки, вырастают нерешительными, имеют сложности для того, чтобы доказать свою точку зрения. Потому что считают себя не слишком умными, ведь когда-то родители говорили им эти слова.

Такие слова могут быть брошены в порыве эмоций, но ребенок их запомнит. И понесет во взрослую жизнь установку, что свой ум и эрудицию придется постоянно доказывать окружающим и искать подтверждение. В этих случаях во взрослой жизни дети, которые слышат эти слова от родителей, страдают от заниженной самооценки, вырастают нерешительными, имеют сложности для того, чтобы доказать свою точку зрения. Потому что считают себя не слишком умными, ведь когда-то родители говорили им эти слова. "Все терпят и ты терпи". Такие слова очень плохо влияют на судьбу детей, особенно крайне опасны для девочек. Поскольку во взрослой жизни женщина может терпеть несчастливый брак, работу, которая ей не по душе, проблемы со здоровьем. Мама или папа приказали в детстве терпеть, ведь все так делают.

Такие слова очень плохо влияют на судьбу детей, особенно крайне опасны для девочек. Поскольку во взрослой жизни женщина может терпеть несчастливый брак, работу, которая ей не по душе, проблемы со здоровьем. Мама или папа приказали в детстве терпеть, ведь все так делают. "Чтобы ты родился, деду/дяде пришлось умереть". Родители могут говорить такие слова, рассказывая о героизме своих родных. Но ребенок это будет воспринимать совсем по-другому. Такие слова могут спровоцировать у ребенка чувство вины за то, что кому-то пришлось умереть, чтобы он жил. Во взрослой жизни это может вылиться в проблемы с самооценкой и психологическим здоровьем. Такая установка может спровоцировать злоупотребление едой, алкоголем и тревожные состояния. Поэтому не стоит говорить такие слова своему ребенку, чтобы во взрослой жизни он не запрещал себе быть счастливым.

Какие слова нужно говорить ребенку, чтобы он вырос успешным

Ребенок должен знать, что его всегда поддержат, жизни не стоит бояться и все будет хорошо. Поэтому родителям чаще следует говорить слова, которые станут опорой и поддержкой для их ребенка.

"Ты у нас лучший/лучшая".

"Что бы ни случилось, мы всегда будем любить тебя".

"Мы очень рады, что ты у нас есть".

"Не бойся совершать ошибки, так ты получаешь новый опыт".

"Ты всегда можешь рассчитывать на нас, чтобы не произошло в жизни".

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