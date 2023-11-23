Чтобы ребенок вырос успешным и уверенным в себе, чаще говорите ему эти 5 ключевых фраз

Что нужно говорить своим детям, чтобы они имели успех в жизни, а чего не стоит, чтобы это не превратилось в негативные установки.
Слова родителей формируют личность ребенка. Поэтому очень важно отслеживать, что мы говорим своим детям и подбирать правильные положительные слова. Тогда ребенок вырастет уверенной и сильной личностью. От того, что вы ему говорите, как поддерживаете, зависит его счастье и благополучие во взрослом возрасте. Рассказываем, какие ключевые фразы нужно постоянно говорить своему ребенку, чтобы он вырастал уверенным и не сомневался в себе.
Что нужно говорить детям, чтобы воспитать в них уверенность
- "Никогда не сдавайся". Помогайте ребенку тренировать силу воли, развивать стойкость и не бояться затруднений. Подчеркивайте, что настойчивость имеет решающее значение для того, чтобы достичь любой цели.
- "Дай я тебя обниму". Ученые и психологи рекомендуют обнимать своих детей не менее восьми раз в неделю. Тогда они будут уверены, что родители любят их, понимают и поддерживают. Особенно обнимать детей нужно тогда, когда у них что-то не получается, они больше всего нуждаются именно в таких периодах неудач.
- "Я всегда буду рядом". Дети должны понимать, что вы будете их поддерживать, что бы то ни произошло в жизни. Когда есть надежная система безопасности за спиной, тогда ребенок чувствует себя свободным и уверенным в себе. В нем просыпаются большие амбиции и желание добиться успеха. А главное, у ребенка в будущем тогда хватит сил воплотить свои грандиозные планы в жизнь, и он не будет бояться никаких препятствий.
- "Я тебя люблю". Ребенок всегда должен чувствовать, что его любят, так он учится доверять жизни и другим людям. Поэтому будет расти счастливым и уверенным в своих силах. Проявления любви к ребенку помогут избежать конфликтов тогда, когда он будет вступать в подростковый возраст. Крайне важно говорить, что вы любите ребенка, когда он совершает ошибки. Именно тогда ваши слова оказывают наибольшее влияние на его формирование как сильной и успешной личности.
- "Я верю в тебя". Такая фраза помогает вашему ребенку на пути познания мира и себя. Если вы будете чаще это говорить, он не будет бояться пробовать что-то новое, преодолевать препятствия, ошибаться и снова пробовать. Тогда ребенок вырастает целеустремленной, сильной и уверенной личностью.
Что нельзя говорить своим детям, особенно девочкам
В общении с маленькими девочками есть некоторые особенности, которые нужно знать родителям. Поскольку девочка более эмоциональна и уязвима, поэтому здесь нужно быть осторожными, чтобы не навязывать ей стереотипов и ролей, которые будут вредить в будущем.
Какие фразы не стоит говорить маленьким девочкам, чтобы они не навредили им во взрослой жизни.
- «Ты – будущая хозяйка». Такая фраза может убить потенциал будущей успешной и счастливой женщины. Если девочка возьмет это убеждение во взрослую жизнь, то ее роль может сузиться до хозяйки с повседневными домашними обязанностями.
- «Уступи, будь мудрее, ты же девочка». Такое высказывание постепенно делает девочку жертвой, которая всегда уступает свои интересы ради чужих. Во взрослой жизни такое убеждение вряд ли сделает вашего ребенка счастливым.
- «Будь хитрее». Не следует поощрять у своего ребенка развитие хитрости. Лучше дайте понять своей доченьке, что гораздо лучше быть честной и достойной, что позволит ей легко достигать поставленных целей.
- «Главное – выйти замуж». Это устаревшее ошибочное утверждение, которое на сегодняшний день утратило свою актуальность. Позвольте своей дочери самостоятельно выбирать то, что она хочет для своего счастья и успеха в жизни. Возможно, для нее карьера или собственное дело будет важнее замужества.
- «Не сиди без дела». Такая фраза вызывает у девочки чувство вины за то, что у нее есть свободное время. Вместо этого следует поощрять ребенка к каким-то новым увлечениям и хобби, чтобы он рос развитой личностью. Также объясняйте ей, что ничего не делать – это продуктивное время, необходимое для того, чтобы перезарядиться и отдохнуть.
- "Не в деньгах счастья". Это в будущем может сыграть злую шутку и превратиться в отрицательную установку. Поскольку благодаря деньгам мы имеем беззаботную жизнь в изобилии. Именно за деньги мы можем позволить себе развлечения и отдых. Поэтому этой фразы следует избегать в общении со своими детьми.
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