Как одеваться в 50 лет женщине, чтобы выглядеть моложе / © Unsplash

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Предлагаем вам обратить внимание на два стильных летних образа, которые помогут вам выглядеть модно и свежо, независимо от возраста.

Street Style

Уличный стиль уже давно перешел от молодежного к более зрелому возрасту. Ключевые его элементы — это джинсы (скинни для тех, кто хочет показать стройные ножки, или прямого кроя), топ или удобная футболка, стильная куртка (для прохладной погоды, которая часто бывает в июне), в частности, бомбер, джинсовая или кожаная, кроссовки или кеды.

Важно обращать внимание на детали. Это могут быть интересные принты, яркие цвета, контрастные сочетания. Не бойтесь экспериментировать и добавлять аксессуары: браслеты, серьги, платки (если нужно скрыть морщинки на шее).

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Уличный стиль – образ для женщины после 50 лет / © Фото из открытых источников

Важно подбирать одежду, которая не будет слишком тесной или мешковатой. В качестве примера можете одеть стильные джинсы темного цвета с легкой потертостью, белую футболку с нежным принтом, джинсовую куртку и белые кроссовки. Не забудьте о массивных серьгах и стильных очках от солнца.

Романтический образ

Не бойтесь романтических образов, ведь они лучше всего подходят для лета. Ключевыми элементами могут быть легкие платья (шифон, трикотаж, шелк), жакеты или кардиганы (для прогулки вечером), балетки или обувь на невысоких каблуках. Особое внимание следует обратить на детали – бусы, элегантные серьги, тонкий браслет.

Очень важно выбирать такие модели платьев, которые будут подчеркивать достоинства вашей фигуры и скрывать ее недостатки. Для создания акцентов можно использовать аксессуары, такие как ремень.

Романтический стиль – образ для женщины после 50 лет / © Фото из открытых источников

Прекрасным примером романтического образа на июнь может стать легкое летнее платье, классические туфли-лодочки, изящный кулон и серьги.

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Как одеваться после 50 лет летом

Важно правильно подбирать цветовую гамму. Лучше отказаться от слишком ярких цветов, которые могут подчеркивать морщинки. После 50 лет подходят пастельные оттенки, благородные и глубокие тона.

Особое внимание уделяйте аксессуарам. Они представляют собой незаменимый элемент любого стиля. Аксессуары могут помочь подчеркнуть ваш образ, сделать акцент или добавить индивидуальность.

Не следует бояться экспериментировать. Пробуйте новые для себя стили, отходя от стандартных для себя канонов. Возможно, вы найдете такой образ, который омолодит на несколько лет.

Помните, что стиль – это не только одежда, но и уверенность в себе. Нужно уметь подчеркивать свои достоинства вне зависимости от возраста. Ведь в 50 лет жизнь только начинается!

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