Чтобы сделать вареный картофель в разы вкуснее, добавьте эти два копеечных продукта

Как правильно варить картофель / © www.freepik.com/free-photo

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Обычный вареный картофель может стать изысканным гарниром, если добавить при приготовлении два простых продукта — луковицу и горчицу в зернах. Они стоят недорого, но помогают сделать гарнир более ароматным и интересным на вкус. Такой способ подойдет тем, кто хочет разнообразить привычное блюдо без дорогих специй и сложных соусов.

Лук придаст картофелю нежный аромат

Во время варки положите в кастрюлю небольшую очищенную луковицу. Резать ее не нужно — достаточно снять шелуху и добавить в картофель.

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При приготовлении лук постепенно отдаст воде свой аромат. В результате картофель будет более насыщенный, но в то же время будет иметь нежный вкус. После варки луковицу можно просто убрать.

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Этот прием особенно хорошо работает, если картофель подают в качестве гарнира к мясу, грибам или овощным блюдам.

Добавьте ложку горчицы в зернах

Второй доступный продукт — горчица в зернах. На кастрюлю картофеля достаточно примерно одной чайной ложки. Ее можно добавить в воду в начале или внутри варки.

Зерна придадут гарниру легкого пряного аромата. Картофель не станет слишком острым, ведь вкус горчицы во время варки будет гораздо более мягким.

Если не хочется, чтобы зерна остались на готовом картофеле, их можно поместить в небольшой марлевый мешочек, а после приготовления убрать.

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Как правильно варить картошку

Чтобы гарнир получился вкусным, клубни нужно нарезать примерно одинаковыми кусочками. Так они сварятся одновременно и не начнут распадаться.

Картофель залейте водой, чтобы она только покрывала овощи. Добавьте соль, очищенную луковицу и чайную ложку горчицы в зернах. Варите на умеренном огне до мягкости.

Когда картофель будет готов, слейте воду и оставьте кастрюлю без крышки на несколько минут. Излишняя влага испарится, и гарнир не будет водянистым.

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