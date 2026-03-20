Чтобы суп получился наваристым, ароматным и очень вкусным, бульон для блюда варите на этих костях
Вкусный и наваристый суп начинается с качественного бульона. От того, какие кости вы выберете и как будете их варить, зависит вкус, аромат и консистенция блюда. Однако не все кости подходят для приготовления первых блюд. Профессиональные повара раскрыли свои секреты приготовления идеального супа на основе костного бульона.
Какие кости считаются лучшими для приготовления супа
Для насыщенного бульона лучше использовать мягкие кости с хрящами и небольшим количеством мяса, которые дают много коллагена и вкуса:
Куриные шейки и спинки — идеальны для легких супов и бульонов.
Говяжьи кости с суставами — добавляют густоты и насыщенного вкуса.
Свиные ребрышки — придают глубокий аромат, хорошо сочетается с овощами.
Как правильно готовить суп на костном бульоне: пошаговая инструкция
Подготовка костей. Промойте кости холодной водой. Если используете говяжьи или свиные кости, предварительно обдайте их кипятком, это усиливает вкус бульона.
Варенье бульона. Поместите кости в кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы покрывала кости на 5 см. Доведите до кипения на среднем огне. Обязательно снимайте образующуюся пену, чтобы бульон оставался прозрачным. Добавить лавровый лист, несколько горошин черного перца и морковь для аромата.
Добавление овощей и специй. За 30 минут до готовности добавьте лук, сельдерей и картофель. Солите бульон в конце варки, чтобы вкус не стал концентрированным и горьковатым. Добавьте измельченную зелень за 2 минуты до конца приготовления.