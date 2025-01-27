Чтобы улитки на огороде больше не хозяйничали: самое эффективное домашнее средство от этих вредителей

Улитки – одни из самых неприятных вредителей на огороде. Хорошей новостью является то, что от них можно легко избавиться от своих грядок. И лучше всего, что для этого не нужно тратить деньги.

Улитки на огороде – это настоящая проблема, ведь они могут повредить растения и урожай. Самые активные они ночью и ранним утром, а днем их часто не заметно на грядках. Однако последствия их "визита" сразу видны, поэтому лучше действовать заранее!

Не нужно покупать дорогие средства. На самом деле, можно обойтись без затрат, если вы любите молотый кофе. Ее гуща – это отличный способ прогнать улиток. Как это работает? Кофе носит кислый характер, а сами частицы молотых зерен — шершавые, что улиткам не нравится. К тому же аромат кофе им тоже не нравится.

Чтобы защитить растения от улиток, достаточно вокруг них сделать кольцо из кофейной гущи. Такой барьер улитки не захотят пересекать, так что ваши грядки и урожай будут в безопасности. Однако важно делать полосу достаточно широкой и регулярно проверять ее, ведь даже небольшая щель позволит улитке попасть в растения.

К тому же кофейная гуща — это не только эффективный способ борьбы с улитками, но и отличный помощник для вашего огорода. Во-первых, ее кислый состав делает кофейную гущу идеальным средством для подкисления почвы, что особенно полезно для определенных цветов. Во-вторых, гуща улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой. А еще она может стать отличным дополнением к компостам, ведь содержит много азота, что способствует лучшему разложению органических материалов.

Если вы не пьете кофе или делаете это редко, можно использовать горчичный порошок, рассыпав его вокруг растений. Прекрасно работает также пепел. А еще, если у вас есть хвоя, например, из новогодней елки, это будет идеальный вариант, ведь улитки точно не захотят ползать по такому барьеру.

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