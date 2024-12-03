Чтобы в 2025 году повезло, с каким аксессуаром встречать Новый год

Меньше месяца осталось до Нового года, стилисты делятся советами, в каком цвете нужно встречать Новый год, какой маникюр понравится зеленой, деревянной Змее, какое платье лучше одевать.

Стилистка Yliko рассказала об одной вещи, на которую обязательно нужно обратить внимание девушкам, о которой никак нельзя забыть в Новогоднюю ночь, независимо от фигуры, пропорций или конституции.

В чем встречать Новый 2025 год

Речь идет не о платьях, сумках или украшениях, а о помаде. Красная помада на Новый год принесет успех, главное подобрать правильный оттенок.

По словам стилистки, красная помада имеет давнюю историю еще со времен Древнего Египта. Древние египтянки использовали измельченные камни или насекомых для создания алого цвета губ.

В средневековье красные губы связывались с колдовством, религия плохо относилась к этому цвету и вообще как такому способу рисования губ.

До 1870 года макияж считался прерогативой актрис и танцовщиц. Тем более что накрасить губы можно было, только сняв перчатки: все помады выпускались в виде бальзамов. Эме Герлен, сын основателя марки, параллельно развивавший свечной бизнес, добавил красочный пигмент в воск. Затем отлил маленький размером со свечу для торта стык – и получилась помада в том виде, как ее знают сейчас. Ее вложили в футляр, дали имя Ne m'Oubliez Pas («Не забывай меня»). Тогда девушки из хороших семей, куртизанки, уважаемые матери семейств – красить губы начали все. Но долгое время красить губы можно было только чтобы «подчеркнуть их природную красоту».

Как встречать Новый год

В 1915 году случилось еще одно событие, способствовавшее популярности помады. Scovill Manufacturing Company выпустила первую помаду в круглом футляре с рычагами по бокам, которую можно было выдвигать из тюбика. А в 1923-м в США выдали первый патент на выкручивающийся футляр. "

Красная помада стала символом женской уверенности и независимости благодаря актрисам Голливуда, а во время Второй мировой войны – знак стойкости», – рассказала стилистка.

Настоящая помадная революция произошла, когда на рынок вышла дешевая помада Tangee, стоившая 10 центов и доступная в супермаркетах. Это значит, что купить ее могли все желающие – без стыда.

Яркая красная помада поможет создать на Новый год универсальный праздничный образ, отлично дополнит макияж. Создайте немного сияющий тон лица, подчеркните глаза тенями и тушью и завершите образ красной помадой.

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