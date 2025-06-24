Как сделать, чтобы было не так жарко в доме / © Unsplash

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Первое что нужно сделать в доме, чтобы было не так жарко — это попытаться избежать попадания прямых солнечных лучей в комнаты. В этом вам могут помочь жалюзи, которые служат не только белым декором, но и защитой от жары.

Еще одним отличным вариантом станут шторы из натурального льна. Они должны быть белыми. Такой декор без проблем впишется в стиль любой комнаты, а еще поможет защититься от солнца.

Также специалисты советуют убрать на лето ковры. Хотя это может показаться странным, но ковры в помещениях – это не только мягкая поверхность, но и дополнительные тепло и пыль. Без них вам будет гораздо проще насладиться приятной прохладой.

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Не менее важно дополнительно увлажнять комнаты. Этот метод уже неоднократно доказывал свою эффективность. Влага, говорят специалисты, помогает снизить температуру в помещении на 2-3 градуса. Впрочем, здесь следует быть крайне осторожными, ведь из-за чрезмерной влаги и тепла в комнате может появиться плесень.

Чтобы охладить дом, можно использовать и обычные бутылки с водой. Правда перед использованием их лучше заморозить, а потом уже расставить по всей квартире. Хотя эффект будет совсем маленьким, но вы почувствуете разницу.

Последний совет может показаться странным, но, когда в помещении жарко, попробуйте закрыть все окна и двери. На самом деле, на улице в это время жарче, чем в вашем доме, поэтому тепло дополнительно заходит и в каждое помещение. Проветривать, конечно, нужно, но делать это можно утром и вечером, пока температура воздуха не так высока.

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