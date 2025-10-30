Чтобы в холодильнике всегда приятно пахло: простой трюк, о котором почему-то все забывают

Как избавиться от вони в холодильнике / © Freepik

Даже самый новый холодильник с течением времени может начать неприятно пахнуть, особенно если в нем часто хранятся разные продукты с сильными ароматами. Мы моем полки, вытираем дверцу, но через несколько дней запах возвращается снова. Есть один простой, проверенный временем трюк, о котором большинство хозяек почему-то забывает. И именно он помогает сделать холодильник не только свежим, но и ароматным без лишней химии.

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике: действенные методы, проверенные временем

Чтобы избавиться от неприятного запаха, не нужно покупать дорогие ароматизаторы. Все, что нужно, — это обычная пищевая сода или молотый кофе. Эти продукты прекрасно поглощают посторонние ароматы, оставляя только свежесть.

Насыпьте 2-3 ложки соды или кофе в небольшую открытую баночку.

Поставьте ее на одну из полок холодильника.

Меняйте смесь каждые 2 недели.

Уже через несколько часов вы заметите, что запах исчез.

Если хочется, чтобы в холодильнике пахло не просто свежестью, но и приятным ароматом, используйте цедру лимона или апельсина. Положите несколько кусочков на тарелку или в сетчатый мешочек и оставьте внутри. Цитрусовые эфирные масла не только освежают воздух, но и обладают антибактериальными свойствами. Можно добавить несколько звездочек гвоздики, они создадут нежный, теплый аромат и уничтожат микробы естественным способом.

Еще один хитрый прием — использовать активированный уголь. Положите несколько таблеток в открытую емкость, средство отлично впитывает даже самые стойкие запахи. Этот метод особенно полезен после праздников, когда в холодильнике много разных блюд.

Какие элементарные правила свежести в холодильнике

Даже самый лучший ароматизатор не поможет, если в холодильнике лежат испорченные продукты.