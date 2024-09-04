Чтобы в сад и огород не заползали ужи и другие змеи, посадите эти растения с резким запахом

Эксперты отмечают, что в этом году количество пресмыкающихся на территории Украины резко возросло. Теперь их часто можно встретить даже в больших городах. Тем более, что их очень много возле частных усадеб, где они живут в садах, на огородах и клумбах. И если ужи не представляют угрозы для людей, то встречаются ядовитые змеи, которые могут быть крайне опасными. Поэтому эксперты рекомендуют сажать у двора некоторые виды растений, которые своим запахом будут отпугивать пресмыкающихся.

Какие виды растений отпугивают ужей и других змей

Хризантемы. Эти невероятно красивые цветы содержат пиретрум – химическое соединение, которое смертельно для пресмыкающихся. Его также используют в качестве природного инсектицида для борьбы с тлей, муравьями и клещами.

Эти невероятно красивые цветы содержат пиретрум – химическое соединение, которое смертельно для пресмыкающихся. Его также используют в качестве природного инсектицида для борьбы с тлей, муравьями и клещами. Чеснок. Змеи не сносят запаха этого овоща. Из него лучше делать настойку и периодически опрыскивать двор по периметру.

Змеи не сносят запаха этого овоща. Из него лучше делать настойку и периодически опрыскивать двор по периметру. Желтая ольха. Это растение не только будет отпугивать пресмыкающихся из вашей усадьбы. Оно еще будет привлекать в сад и на клумбу разные виды бабочек.

Это растение не только будет отпугивать пресмыкающихся из вашей усадьбы. Оно еще будет привлекать в сад и на клумбу разные виды бабочек. Полынь. Змеи совершенно не сносят запаха полыни. Если он растет на вашем огороде или дворе, не стоит от него избавляться, он будет защищать подворье от пресмыкающихся.

Змеи совершенно не сносят запаха полыни. Если он растет на вашем огороде или дворе, не стоит от него избавляться, он будет защищать подворье от пресмыкающихся. Базилик. Такая пряная трава будет не только защищать ваш огород от змей, но и станет вкусной приправой для салатов и мясных блюд.

Такая пряная трава будет не только защищать ваш огород от змей, но и станет вкусной приправой для салатов и мясных блюд. Чернобривцы. Эти цветы будут отпугивать от вашего двора не только пресмыкающихся, а также грызунов, которые тоже боятся их острого аромата.

Эти цветы будут отпугивать от вашего двора не только пресмыкающихся, а также грызунов, которые тоже боятся их острого аромата. Лимонник. Цитронелпа часто используется в производстве средств от насекомых. Также растение поможет в борьбе с ужами и ядовитыми змеями.

Цитронелпа часто используется в производстве средств от насекомых. Также растение поможет в борьбе с ужами и ядовитыми змеями. Подуб. Это вечнозеленый кустарник крайне токсичен, как для пресмыкающихся, так и для людей. Растение содержит сапонины – вещество, вызывающее рвоту и диарею.

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