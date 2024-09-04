Чтобы в сад и огород не заползали ужи и другие змеи, посадите эти растения с резким запахом

Пресмыкающиеся боятся резких ароматов, поэтому не будут заползать на вашу усадьбу, если на участке будут расти эти цветы и травы.
Эксперты отмечают, что в этом году количество пресмыкающихся на территории Украины резко возросло. Теперь их часто можно встретить даже в больших городах. Тем более, что их очень много возле частных усадеб, где они живут в садах, на огородах и клумбах. И если ужи не представляют угрозы для людей, то встречаются ядовитые змеи, которые могут быть крайне опасными. Поэтому эксперты рекомендуют сажать у двора некоторые виды растений, которые своим запахом будут отпугивать пресмыкающихся.
Какие виды растений отпугивают ужей и других змей
- Хризантемы. Эти невероятно красивые цветы содержат пиретрум – химическое соединение, которое смертельно для пресмыкающихся. Его также используют в качестве природного инсектицида для борьбы с тлей, муравьями и клещами.
- Чеснок. Змеи не сносят запаха этого овоща. Из него лучше делать настойку и периодически опрыскивать двор по периметру.
- Желтая ольха. Это растение не только будет отпугивать пресмыкающихся из вашей усадьбы. Оно еще будет привлекать в сад и на клумбу разные виды бабочек.
- Полынь. Змеи совершенно не сносят запаха полыни. Если он растет на вашем огороде или дворе, не стоит от него избавляться, он будет защищать подворье от пресмыкающихся.
- Базилик. Такая пряная трава будет не только защищать ваш огород от змей, но и станет вкусной приправой для салатов и мясных блюд.
- Чернобривцы. Эти цветы будут отпугивать от вашего двора не только пресмыкающихся, а также грызунов, которые тоже боятся их острого аромата.
- Лимонник. Цитронелпа часто используется в производстве средств от насекомых. Также растение поможет в борьбе с ужами и ядовитыми змеями.
- Подуб. Это вечнозеленый кустарник крайне токсичен, как для пресмыкающихся, так и для людей. Растение содержит сапонины – вещество, вызывающее рвоту и диарею.
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