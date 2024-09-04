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Чтобы в сад и огород не заползали ужи и другие змеи, посадите эти растения с резким запахом

Чтобы в сад и огород не заползали ужи и другие змеи, посадите эти растения с резким запахом

Какие растения отпугивают змей? / Фото: Freepik

Пресмыкающиеся боятся резких ароматов, поэтому не будут заползать на вашу усадьбу, если на участке будут расти эти цветы и травы.

Эксперты отмечают, что в этом году количество пресмыкающихся на территории Украины резко возросло. Теперь их часто можно встретить даже в больших городах. Тем более, что их очень много возле частных усадеб, где они живут в садах, на огородах и клумбах. И если ужи не представляют угрозы для людей, то встречаются ядовитые змеи, которые могут быть крайне опасными. Поэтому эксперты рекомендуют сажать у двора некоторые виды растений, которые своим запахом будут отпугивать пресмыкающихся.

Какие виды растений отпугивают ужей и других змей

  • Хризантемы. Эти невероятно красивые цветы содержат пиретрум – химическое соединение, которое смертельно для пресмыкающихся. Его также используют в качестве природного инсектицида для борьбы с тлей, муравьями и клещами.
  • Чеснок. Змеи не сносят запаха этого овоща. Из него лучше делать настойку и периодически опрыскивать двор по периметру.
  • Желтая ольха. Это растение не только будет отпугивать пресмыкающихся из вашей усадьбы. Оно еще будет привлекать в сад и на клумбу разные виды бабочек.
  • Полынь. Змеи совершенно не сносят запаха полыни. Если он растет на вашем огороде или дворе, не стоит от него избавляться, он будет защищать подворье от пресмыкающихся.
  • Базилик. Такая пряная трава будет не только защищать ваш огород от змей, но и станет вкусной приправой для салатов и мясных блюд.
  • Чернобривцы. Эти цветы будут отпугивать от вашего двора не только пресмыкающихся, а также грызунов, которые тоже боятся их острого аромата.
  • Лимонник. Цитронелпа часто используется в производстве средств от насекомых. Также растение поможет в борьбе с ужами и ядовитыми змеями.
  • Подуб. Это вечнозеленый кустарник крайне токсичен, как для пресмыкающихся, так и для людей. Растение содержит сапонины – вещество, вызывающее рвоту и диарею.

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