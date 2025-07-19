Как и когда правильно обрезать сирень / © Unsplash

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Следует запомнить два важных момента.

В первую очередь, сразу после окончания цветения старые соцветия нужно обрезать. Но многие неопытные садоводы не знают, как это сделать правильно. Чтобы не повредить сам куст, соцветия рекомендуется обрезать не вместе с веткой, а только с короткой ножкой, на которой она держится. Тогда растение не будет тратить силы на то, чтобы его плоды созрели, а полностью сосредоточится на формировании новых почек.

Обрезая сирень, найдите место, где ветви разветвляются. Обычно оно расположено там, где ветвь расходится на две или более частей. Именно после такого разветвления обычно имеется небольшая ножка, на которой и формируется соцветие. Обрезать можно именно недалеко от этого разветвления, примерно в 1,5 см от него.

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Не забывайте обращать внимание на загущение куста. Часто ветви начинают расти внутрь, мешая друг другу. От таких лучше избавляться. Так все остальные ветви будут получать лучший доступ к воздуху и солнечному свету, куст будет расти здоровым и пышным.

Не менее важным моментом является высота сирени. Высоту молодого куста можно регулировать без особых проблем. Но со временем верхушку придется обрезать, чтобы куст имел хорошую форму и не рос слишком высоким.

Среди садоводов есть интересная теория — если обрезать только кончик веточки, то в следующем году на ней появится пышное соцветие. Вы можете проверить это на практике, сделав несколько экспериментальных ветвей и наблюдая за ними.

Очень важно помнить о правильном уходе за сиренью после завершения цветения. Особенно осенью это растение нуждается в подкормке удобрением, которое содержит калий, фосфор, серу, магний и другие микроэлементы. Они помогут сирени пышнее зацвести уже в следующем году.

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