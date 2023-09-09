Чтобы весной был большой урожай: что нужно делать с клубникой в сентябре

Сентябрь – именно то время, когда клубнике нужен особый уход перед зимним отдыхом.

Для большого урожая клубники в следующем году нужно знать, что делать с клубникой перед зимним периодом. Запомните три важных шага, которые помогут добиться успеха.

Нужно ли обрезать клубнику осенью на зиму

Первым шагом по уходу за клубникой в сентябре является удаление сухих листьев и возможных зрелых плодов, которые часто появляются второй раз в год. Если это не сделать, зрелые плоды начнут гнить и станут идеальным местом для размножения болезней и вредителей. Регулярно осматривайте растения и удаляйте все встречающиеся повреждения.

Также в сентябре проводят процедуру разделения клубники для регенерации растения. Чтобы выполнить ее, просто удалите все старые листья, оставив только полностью здоровые и молодые. Также тщательно осмотрите растение, выберите несколько сильных побегов, осторожно приподнимите их, а затем заройте в землю. Они успеют прижиться и образовать новые корни до зимних холодов.

Чем подкормить клубнику в сентябре

В сентябре клубника нуждается в полноценном увлажнении и питании. Для подкормки рекомендуется использовать органические удобрения (перегной, компост). Постепенно распределите выбранное удобрение вокруг кустов, осторожно внося его в грунт. Не забывайте о поливе клубники в сентябре. Особенно если все еще стоит сухая погода. Поэтому тщательно осматривайте землю и при необходимости поливайте достаточным количеством воды.

Уход за получницей в сентябре – важный шаг в процессе выращивания этого растения. Если следовать рекомендациям, в следующем году вас будет ждать большой сладкий урожай.

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