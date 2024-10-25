Чтобы весной было море цветов: как хранить луковицы тюльпанов, и не только в домашних условиях, зимой

Луковица, говорят садоводы, это сердце будущего цветка. А потому, если хранить его неправильно, то растение потеряет свою жизнеспособность.

Прежде чем оставить луковицы тюльпанов или других цветов на хранение зимой, важно их правильно подготовить. Благодаря этому шагу вы будете уверены, что посадочный материал будет в надлежащем состоянии вплоть до весны. После выкапывания сначала осторожно отчистите каждую луковицу от земли, удалите поврежденные, гнилые или старые части. Затем не забудьте их просушить. Для этого луковицы кладут в темное место с хорошей вентиляцией на 7-14 дней.

Опытные садоводы утверждают, что процесс хранения луковиц зимой зависит от правильного баланса между температурой, уровнем влажности и циркуляцией воздуха. Для луковиц тюльпанов, нарциссов и т.п. температура должна составлять 10-15 градусов, а влажность находится на уровне 60-70%.

Вы можете самостоятельно контролировать уровень влажности, если поставите в помещении, где хранятся луковицы цветов, миску с водой или добавите небольшое количество опилок или торфа. Садоводы советуют хранить материал в сетчатых контейнерах или бумажных пакетах. Тогда вы обеспечите максимальный поток воздуха. Обычные коробки тоже подойдут, но дополнительно сделайте в них отверстия для вентиляции.

Есть и испытанные временем народные способы, как хранить луковицы тюльпанов зимой в домашних критериях. Например, пересыпают посадочный материал опилками или песком. Если у вас нет специального помещения, то луковицы можно оставлять даже дома. К примеру, в подвале или на балконе. Домашний холодильник для этого подходит также, однако помните, что луковицы цветов должны лежать отдельно от фруктов. Дело в том, что последние выделяют этилен, который может снизить способность будущих растений к цветению.

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