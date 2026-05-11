Чтобы всегда водились деньги, не делайте это в день зарплаты: приметы, которые не стоит игнорировать

Народные приметы, связанные с деньгами, и простые советы по благосостоянию и достатку в доме.

Что нельзя делать в день зарплаты

Что нельзя делать днем зарплаты / © pexels.com

Наши дедушки и бабушки относились к деньгам с большим уважением и верили, что финансовое благосостояние зависит не только от работы, но и от правильного обращения с заработанными средствами. Именно поэтому день получения зарплаты считался особенным. Люди старались не ссориться, не занимать деньги и соблюдать определенные правила, чтобы достаток не обходил их дом. Часть этих примет считается обычными предрассудками, однако многие до сих пор замечают: внимательное и осторожное отношение к деньгам действительно помогает лучше контролировать расходы и избегать финансовых проблем. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Что нельзя делать в день зарплаты: народные приметы

  • Не тратить все деньги сразу. Одной из самых распространенных примет был запрет тратить всю зарплату в день получения. Считалось, что хотя бы часть денег должна остаться дома на ночь. По поверью, это помогало закрепить достаток в доме и привлекало финансовую стабильность. Сегодня такая привычка имеет и практическое объяснение: будет меньше эмоциональных затрат.

  • Не одалживать и не брать взаймы. В день зарплаты старались не давать деньги даже близким или знакомым. Верили, что вместе с купюрами можно отдать собственную удачу, благополучие и финансовое спокойствие. Также нежелательно одалживать самому, ведь это считалось плохим знаком для будущих доходов.

  • Не считать деньги поздно вечером. Люди обычно опасались пересчитывать большие суммы после заката. По народным приметам, это могло привести к неожиданным расходам, потерям или нехватке денег в будущем. Поэтому финансовые дела пытались решать утром и днем.

  • Нельзя жаловаться на деньги. В народе говорили: постоянные жалобы на бедность только усугубляют финансовые трудности. В день зарплаты советовали думать о достатке, благодарить за заработанное и избегать негативных разговоров о деньгах. Люди верили, что позитивный настрой помогает привлекать новые возможности и доходы.

  • Не оставлять кошелек пустым. Еще одна популярная примета — не держать пустой кошелек. Даже после больших покупок в нем советовали оставлять хотя бы мелкую купюру или монету. Считалось, что пустой кошелек отпугивает финансовую удачу и может стать символом постоянной нехватки денег.

  • Порядок в кошельке имеет значение. Люди верили, что деньги любят опрятность. Купюры складывали ровно, не сминали и не хранили вместе с ненужными бумажками или записками. Сегодня психологи также отмечают: порядок в финансах помогает человеку лучше контролировать расходы и более внимательно относиться к собственному бюджету.

