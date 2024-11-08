Чтобы выпечка была нежной и воздушной, нужно добавить эти два секретных ингредиента

Наши бабушки пользуются этой маленькой хитростью, поэтому их булочки и пирожки всегда получаются мягкими и нежными.

Если добавить в дрожжевое тесто эти копеечные составляющие, оно не будет резиновым и забитым. Выпечка по этому старинному рецепту получается высокая и воздушная. Из такого теста можно готовить как булочки, так и пирожки с излюбленными начинками. Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса "На пенсии", как приготовить тесто для воздушной и нежной выпечки.

Что добавить в дрожжевое тесто, чтобы оно было воздушным, а не забитым и резиновым

К тесту нужно добавить уксус и разрыхлитель, однако важно соблюдать пропорции, чтобы не испортить его.

Ингредиенты:

450 граммов молока;

4 столовые ложки сахара;

10 граммов дрожжей;

2 яйца;

1 чайная ложка соли;

50 граммов сливочного масла;

8 граммов разрыхлителя;

1 столовая ложка уксуса;

800 граммов муки;

1 желток и столовая ложка молока, чтобы смазать выпечку.

Способ приготовления:

Подогрейте немного молока, добавьте туда сахар, соль и дрожжи, тщательно размешайте и оставьте на 10-15 минут. Затем добавьте яйца, растопленное сливочное масло и уксус. Просейте муку с разрыхлителем, замесите тесто. Чтобы тесто было воздушным и структурным, его нужно тщательно вымешивать около 15 минут. Накройте тесто тканью и отставьте на час, чтобы подошло. Затем разделите тесто на кусочки и сформуйте пирожки или булочки. Оставьте булочки на 20 минут, затем смажьте желтком и отправьте в духовку. Духовку нужно предварительно разогреть до 180 градусов, выпекать булочки или пирожки следует не больше 20-25 минут.

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