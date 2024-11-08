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Чтобы выпечка была нежной и воздушной, нужно добавить эти два секретных ингредиента

Чтобы выпечка была нежной и воздушной, нужно добавить эти два секретных ингредиента

Как сделать мягкое и нежное тесто / Фото: Freepik

Наши бабушки пользуются этой маленькой хитростью, поэтому их булочки и пирожки всегда получаются мягкими и нежными.

Если добавить в дрожжевое тесто эти копеечные составляющие, оно не будет резиновым и забитым. Выпечка по этому старинному рецепту получается высокая и воздушная. Из такого теста можно готовить как булочки, так и пирожки с излюбленными начинками. Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса "На пенсии", как приготовить тесто для воздушной и нежной выпечки.

Что добавить в дрожжевое тесто, чтобы оно было воздушным, а не забитым и резиновым

К тесту нужно добавить уксус и разрыхлитель, однако важно соблюдать пропорции, чтобы не испортить его.

Ингредиенты:

  • 450 граммов молока;
  • 4 столовые ложки сахара;
  • 10 граммов дрожжей;
  • 2 яйца;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 50 граммов сливочного масла;
  • 8 граммов разрыхлителя;
  • 1 столовая ложка уксуса;
  • 800 граммов муки;
  • 1 желток и столовая ложка молока, чтобы смазать выпечку.

Способ приготовления:

  1. Подогрейте немного молока, добавьте туда сахар, соль и дрожжи, тщательно размешайте и оставьте на 10-15 минут.
  2. Затем добавьте яйца, растопленное сливочное масло и уксус.
  3. Просейте муку с разрыхлителем, замесите тесто.
  4. Чтобы тесто было воздушным и структурным, его нужно тщательно вымешивать около 15 минут.
  5. Накройте тесто тканью и отставьте на час, чтобы подошло.
  6. Затем разделите тесто на кусочки и сформуйте пирожки или булочки.
  7. Оставьте булочки на 20 минут, затем смажьте желтком и отправьте в духовку.
  8. Духовку нужно предварительно разогреть до 180 градусов, выпекать булочки или пирожки следует не больше 20-25 минут.

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