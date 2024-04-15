Чтобы вырос большим и сочным: запомните, когда лучше сеять горох в открытый грунт

Хотя весна и пришла в этом немного заранее, все еще можно ждать заморозки. Поэтому следует запомнить, когда сеять горох в открытую почву, чтобы он вырос большим и сочным.

В общем, огородники рекомендуют высевать горох в открытую почву сразу, когда земля хорошо прогреется и вы будете уверены в том, что больше не упадут заморозки.

Когда сеять горох в открытый грунт: лучшее время

Специалисты утверждают, что лучше не спешить с высеванием гороха в открытый грунт, и делать это с середины до конца апреля. Стоит отметить, что это растение любит определенную прохладу, поэтому, высеяв семена поздней весной, вы получите значительно меньший урожай.

Лучше всего подбирать грядку, на которой в прошлом году росли такие культуры как: картофель, тыква, помидор, огурец или капуста. А вот "плохим" предшественником для гороха считается он сам.

Как правильно сеять горох

Гороху нравится хорошо дренированная, плодородная почва, уровень pH должен быть нейтральным или слабокислым. Перед посевом участок нужно обязательно перекопать, добавляя удобрения. Это поможет разрыхлить землю для лучшего прорастания. Семена гороха также замачивают в воде на несколько часов перед посевом.

Высевать горох необходимо в борозды глубиной до 3 см. Семена размещают с расстоянием примерно 8-10 см. После этого засыпают землей и сверху слегка притаптывают.

Растение нужно периодически поливать, особенно в период активного роста. Дополнительно можете подкормить горох удобрением. Лучше всего подойдет смесь из азота и калия. Уже через 2-3 месяца после высева будет готов урожай.

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