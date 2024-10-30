Чтобы вытирать пыль один раз в несколько недель: простой лайфгак для уборки

Уборка в квартире, в доме не очень увлекательное занятие для хозяек, особенно если площадь жилья не маленькая, есть дети, животные, другие важные занятия. Борьба с пылью занимает особенно много ценного времени. Порой не успеешь вытереть мебель, как уже снова толстый слой пыли оседает. Поэтому хочется найти способ убирать так, чтобы пыль и грязь не начинали появляться как можно дольше. Чтобы пыль не оседала как можно дольше в квартире, существуют проверенные лайфхаки.

Как сделать, чтобы пыли было мньше

Чтобы побороть пыль, нужно понять, почему она оседает на поверхностях. Чтобы пыль на мебели и других поверхностях не оседала как можно дольше, нужно не дать ему электризоваться. Именно наэлектризованные частицы пыли начинают притягиваться к поверхностям. Можно, конечно, купить специальные средства в магазинах. Но в домашних условиях также найдется средство, которое справится с такой задачей.

Речь идет об простом кондиционере для белья. Его добавляют в белье именно для того, чтобы оно не электризовалось. Итак, в случае с мебелью все точно так же. Можно добавить несколько капель средства в воду, которой очищаем пыль.

Просто добавьте кондиционер в воду, смочите в ней тряпку или губку и протрите поверхность мебели. Этот лайфхак поможет уберечься от пыли гораздо дольше, сократит количество уборок в неделю и освободит немало времени.

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