Чтобы закрасить седину, возьмите шелуху картофеля: как она поможет на кухне, на огороде, для красоты

Вы даже представить себе не можете, сколькими способами можно использовать шелуху от картофеля. Поэтому ее ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусор. Шелуха сгодится как ингредиент к блюдам, как косметическое средство и как прекрасное удобрение, после которого на огороде всегда будет урожай и не будет вредителей. О том, как подарить шелухе от картофеля вторую жизнь, рассказала эксперт Розетта Слоун.

Как применить картофельную шелуху в быту

Обычная шкурка от картофеля может стать незаменимой вещью в хозяйстве, которая принесет много пользы. Только нужно знать, как правильно его использовать. Картофельная шелуха не менее ценна и полезна, чем картофель, поэтому не стоит его выбрасывать на помойку.

Используйте картофельную шелуху в качестве панировочных сухарей. Если вы часто готовите блюда из мяса, рыбы или овощей, которые нужно панировать, не обязательно покупать сухари, когда можно использовать шелуху. Свойства картофельной кожицы такие же, как и в сухарях, но она имеет большое преимущество, потому что не содержат глютена. Для того, чтобы приготовить панировку, кожуру следует поместить в комбайн и перемолоть на кусочки, которые будут похожи по размеру овсяным хлопьям. И продукт готов к применению.

Если вы часто готовите блюда из мяса, рыбы или овощей, которые нужно панировать, не обязательно покупать сухари, когда можно использовать шелуху. Свойства картофельной кожицы такие же, как и в сухарях, но она имеет большое преимущество, потому что не содержат глютена. Для того, чтобы приготовить панировку, кожуру следует поместить в комбайн и перемолоть на кусочки, которые будут похожи по размеру овсяным хлопьям. И продукт готов к применению. Добавляйте шкурки из картофеля как ингредиент к картофельному пюре. Этой хитростью, по словам экспертки, пользуется очень много шеф-поваров из ресторанов по всему миру. Если вы хотите, чтобы картофельное пюре имело ярко выраженный картофельный вкус, следует в блюдо добавить шелуху.

Этой хитростью, по словам экспертки, пользуется очень много шеф-поваров из ресторанов по всему миру. Если вы хотите, чтобы картофельное пюре имело ярко выраженный картофельный вкус, следует в блюдо добавить шелуху. Закрасьте седину. Если вы имеете несколько седых волосков, но избегаете окрашивания волос агрессивными химическими средствами, картофельная шелуха пригодится. Этот продукт экологичен, поэтому от него не будет вреда для волос. Как приготовить это средство? Нужно варить шелуху от двух картофелин в течение 20 минут, затем дайте ему остыть. Водой и кожурой нужно ополаскивать волосы после каждого мытья, и вы очень скоро заметите отличный результат. Если у вас светлые волосы, картофельная шелуха сделает его цвет однородным. А на темных локонах такое средство затемнит седину и скроет ее.

Если вы имеете несколько седых волосков, но избегаете окрашивания волос агрессивными химическими средствами, картофельная шелуха пригодится. Этот продукт экологичен, поэтому от него не будет вреда для волос. Как приготовить это средство? Нужно варить шелуху от двух картофелин в течение 20 минут, затем дайте ему остыть. Водой и кожурой нужно ополаскивать волосы после каждого мытья, и вы очень скоро заметите отличный результат. Если у вас светлые волосы, картофельная шелуха сделает его цвет однородным. А на темных локонах такое средство затемнит седину и скроет ее. Используйте шелуху для ухода и омоложения кожи. Корку из картофеля можно использовать, чтобы отбелить или осветлить кожу лица. Также шелуха помогает коже как питательная маска. Для этого картофельную шелуху следует перетереть блендером на пасту и нанести на те участки кожи, где есть пигментация или сыпь. Раньше еще наши бабушки натирали картофельными шкурками все лицо, чтобы сделать незаметными морщинки.

Как из картофельной шелухи сделать удобрение

Опытные садоводы используют картофельную шелуху для подкормки огородных культур. Такое удобрение не только насыщает растения питательными веществами, но и защищает их от жуков, улиток и других вредителей. Оно очень полезно для экологического земледелия, поскольку содержит крахмал, калий, глюкозу, органические кислоты, минеральные соли и т.д.

Для каких растений используют картофельную шелуху:

арбуз, дыня, тыква;

клубника;

малина;

смородина;

баклажаны;

помидоры;

болгарский перец;

шампиньоны;

комнатные растения.

Как сделать удобрение из кожуры картофеля? Шелуху нельзя использовать в чистом виде, так как она может привлечь внимание грызунов и вредителей. Самые популярные способы, как можно приготовить подкормку.

Настаивание. Нужно поместить шелуху в емкость на 1/3 части, залить водой. Оставьте на сутки, чтобы удобрение настоялось, когда картофельные шкурки размокнут, можно подпитывать почву. Для комнатных растений кожуру заливают крутым кипятком и настаивают также сутки. Охлажденным средством поливают цветы и другие комнатные растения.

Нужно поместить шелуху в емкость на 1/3 части, залить водой. Оставьте на сутки, чтобы удобрение настоялось, когда картофельные шкурки размокнут, можно подпитывать почву. Для комнатных растений кожуру заливают крутым кипятком и настаивают также сутки. Охлажденным средством поливают цветы и другие комнатные растения. Замораживание. Картофельную шелуху нужно хорошо вымыть и просушить. Затем следует переложить в пакет и поместить в морозилку. Такое удобрение нужно использовать после размораживания сразу. Не следует его повторно замораживать, потому что оно потеряет все свои полезные свойства.

Картофельную шелуху нужно хорошо вымыть и просушить. Затем следует переложить в пакет и поместить в морозилку. Такое удобрение нужно использовать после размораживания сразу. Не следует его повторно замораживать, потому что оно потеряет все свои полезные свойства. Высушивание. Можно сушить шелуху в духовке и на свежем воздухе, если позволяет погода. На воздухе нужно разложить очистки тонким слоем на 10 дней в хорошо проветриваемом помещении. Чтобы приготовить удобрение в духовке, картофельные шкурки следует заметить в духовке на 100 градусов и сушить в течение 3-4 часов.

Можно сушить шелуху в духовке и на свежем воздухе, если позволяет погода. На воздухе нужно разложить очистки тонким слоем на 10 дней в хорошо проветриваемом помещении. Чтобы приготовить удобрение в духовке, картофельные шкурки следует заметить в духовке на 100 градусов и сушить в течение 3-4 часов. Приготовление муки. Очистку следует хорошо высушить, затем измельчить в блендере. Картофельную муку следует разбавить водой, а затем поливать растения. Хорошо подойдет такое удобрение для подкормки смородиновых кустов.

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