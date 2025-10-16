Чудеса ремонта: супруги превратили кладовку в офис мечты — фото до и после впечатляют

Ремонт собственноручно / © Credits

В Шотландии пара без навыков в процессе ремонта превратила неиспользуемый шкаф под лестницей в полноценный домашний офис.

32-летняя Лори Дональдсон с мужем и двумя детьми очень удачно переделали простор в доме.

Она объяснила, что хотела иметь рабочее пространство отдельно от спальни и семейных зон.

«Мы живем в доме с тремя спальнями, и у меня двое детей. Я хотела отделить свое рабочее пространство от зоны сна, чтобы мой рабочий стол не был первым, что я вижу утром, и не хотела жертвовать нашим семейным пространством, обустраиваясь в гостиной», – рассказала Дональдсон изданию Newsweek.

Под лестницей в доме супругов был небольшой шкаф, но за маленькой дверцей на самом деле находилось немалое количество неиспользованного пространства. Вдохновившись, пара приступила к работе, создавая идеальный домашний офис с помощью небольшого ремонта своими руками.

«Этот шкаф был мертвым пространством, а мне нужен был офис… Мужчина поспешил на помощь», — сказала Дональдсон в вирусном видео на TikTok, которое просмотрели более 1,3 миллиона раз.

Она показала, как ее «умный мужчина» принялся вырывать рамы и стены.

Превращение не было быстрым. Дональдсон и его муж работали над проектом несколько месяцев, вдавливая работу в плотный график.

«В общей сложности, пожалуй, около пяти полных рабочих дней, но это было разделено на восемь выходных. Как вы понимаете, когда есть двое детей, а мой муж работает полный рабочий день, я работаю неполный рабочий день, имею волонтерские обязательства, а у детей есть внеклассные занятия и хобби на выходных, жизнь очень насыщенная», — объяснила она.

Ее муж сносил рамы и закреплял стены, а Дональдсон взяла на себя шпатлевку, заполнение, шлифовку и покраску. В видео Дональдсон призналась, что был момент, когда начал закрадываться «глубокое сожаление», и был этап обучения, когда они начали добавлять стеновые панели: «Ни один из нас не имел ни малейшего представления, что мы делаем», — смеялась она.

Вместе они установили деревянные молдинги, собрали мебель и добавили аксессуары в пространство.

В общей сложности превращение обошлось примерно в 500 фунтов стерлингов (671 доллар США) благодаря закупке материалов в местных магазинах. Самой дорогой частью проекта стал стол — то, во что, по словам Дональдсона, стоило инвестировать.

«Это дало мне такое уютное пространство, где я могу комфортно работать и переключаться после работы, вместо того чтобы смотреть на свое рабочее место в спальне или волноваться о том, где лучше всего сесть для рабочего звонка», — сказала Дональдсон.

«Реакция безумная! Я никогда не ожидала, что оно так разразится», — сказала она. «Может быть, это побуждает меня задокументировать наш следующий проект, как только мы решим, что это будет».

Напомним и о т оп-3 трендов покраски этого сезона. Специалисты рассказали, как придать стилю вашему интерьеру.