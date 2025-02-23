Чудо-средство от всех пятен: как правильно пользоваться кислородным порошком

Кислородный порошок стал незаменимым помощником во время стирки, потому что способен легко справиться даже с очень старыми пятнами и действенно отбелить вещи. Что больше – в отличие от средств, содержащих хлор, не вреден для одежды и рук.

Как правильно использовать кислородный порошок читайте в материале ТСН.ua.

Кислородный порошок используются для отбеливания и удаления пятен, также используют как для ручной, так и для стирки в машинке. Средство в определенных пропорциях добавляют в воду, раствор с мылом или стиральным средством. Концентрация зависит от степени загрязненности ткани.

Кислородный порошок более эффективен, если растворить его в горячей воде. Соединения средства начинают активироваться при температуре 40°C, а для удаления сильных загрязнений растворяют средство водой от 60-95°C.

Как использовать кислородный порошок:

для ручной стирки раствор делайте не очень концентрированным: одну-две столовые ложки средства разведите в пяти литрах волы, а также добавьте стиральный порошок;

раствор делайте не очень концентрированным: одну-две столовые ложки средства разведите в пяти литрах волы, а также добавьте стиральный порошок; для стирки в стиральной машинке добавьте три-четыре ложки кислородного средства к отсеку, в который засыпают порошок или внутрь машины;

добавьте три-четыре ложки кислородного средства к отсеку, в который засыпают порошок или внутрь машины; Для замачивания одежды и выведения сложных пятен возьмите один литр горячей воды и две-три столовых ложки кислородного порошка, оставьте одежду на определенный период времени, а затем постирайте в стиралке.

Заметим, что кислородным порошком нельзя стирать одежду из таких материалов, как шерсть и шелк, а также вещи, имеющие украшения из кожи и кожзаменителя.

Напомним, ранее мы писали о том, как вернуть к жизни кухонные полотенца.

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