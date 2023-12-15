Цвет помады после 40 лет: оттенки, которые категорически запрещено носить и какими лучше заменить

Ни в коем случае не красьте губы в эти оттенки помад, если не хотите выглядеть старой женщиной.

Морковный оттенок

Морковная помада после 40 лет / Фото: ТСН.ua

После 40 лет такая помада придает лицу нездоровый вид, подчеркивает морщины вокруг глаз и визуально делает желтыми зубы. В общем, если взрослая женщина решит носить помаду морковного оттенка, ее образ будет не стильным, а комическим.

Чем заменить: для русых и блондинок идеально подойдет персиковый цвет, а для брюнеток и шатенок лучше выбирать неяркий коралловый. Если же вы рыжеволосая, можете смело присмотреться к ярким коралловым цветам.

Следует обратить внимание, что после 40 лет персиковые и коралловые помады должны быть матовыми, а не глянцевыми. Иначе вы рискуете иметь слишком подростковый вид. А чтобы придать губам объем и эффект "влажности", используйте бесцветный блеск, который наносите только на нижнюю губу и середину верхней. А зрительно увеличить губы можно хайлайтером, который стилисты советуют наносить тонкой линией под нижней губой и над верхней.

Темно-коричневый цвет

Темно-коричневая помада после 40 лет / Фото: ТСН.ua

У женщин после 40 лет кожа лица начинает терять живой румянец, делается бледной. Темно-коричневые помады лишь усилят этот эффект, делая губы тоньше, чем они есть на самом деле.

Чем заменить: если вы не хотите отказываться от темных оттенков, выбирайте тауп. Это цвет, который располагается между бежевым и серым, но включает в себя фиолетово-розовые нотки. Холодным "зиме" и "лету" подойдет фиолетовый тауп, а вот теплым "весне" и "осени" лучше остановиться на коричневом таупе.

Очень важно знать, как правильно вписать помаду темного цвета в свой образ, чтобы она выглядела гармонично. Сочетайте ее с одеждой. К примеру, если вы выбрали помаду фиолетовый тауп, оденьтесь в серо-лиловых тонах, а для коричневого таупа идеально подойдет бежево-молочная одежда. Также помните, что макияж глаз в таком случае должен быть сдержаным.

Перламутрово-розовый оттенок

Перламутрово-розовая помада / Фото: ТСН.ua

Такие помады совсем не подходят зрелым женщинам, хотя их иногда используют даже знаменитости. Они могут и состарить, и сделать лицо менее свежим. А еще мерцающий блеск после 40 лет выглядит неуместно.

Чем заменить: подбирайте лососево-розовые помады с полуматовой текстурой. Такой цвет подойдет всем женщинам.

Перед помадой не забывайте наносить на губы праймер. Он поможет увлажнить их и заполнит все неровности. После праймера любой оттенок ляжет идеально.

Нюдовые цвета

Нюдовая помада / Фото: ТСН.ua

После 40 лет нюдовые оттенки делают губы незаметными, тусклыми, тонкими и нечеткими.

Чем заменить: на каждый день можете смело выбирать оттенки пыльной розы (для светловолосых) или кофейно-бежевые (для темноволосых) помады.

Вы можете выбирать спокойные и нейтральные тона - как матовые, так и глянцевые. Золотой серединой сегодня считаются полуматовые, которые в своем составе часто содержат много компонентов, дополнительно увлажняющих и ухаживающих за кожей губ.

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