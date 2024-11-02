Цвет волос, который делает женщин после 40,50, 60 на вид моложе: обязательно учтите эти советы

Какой цвет волос выглядит естественно и делает на вид более молодой

Цвет волос может как придавать возраст, так и помогать выглядеть моложе. Особенно важно подбирать правильный цвет для окрашивания волос после 40, выбор правильного цвета волос важен для достижения естественного и привлекательного вида.

Эксперты советуют обратить внимание на такие цвета.

Модные цвета волос, которые сделают женщин на вид более молодыми

Масляный блонд – красивый, яркий цвет, отражающий свет. В таком цвете женщина будет выглядеть на 10 лет младше. Его часто путают с платиной, но разница между ними есть.

Масляный блонд

Янтарное сияние – еще один вариант, который может понравиться женщинам не только 40, но и старше 50. Доказательством этого является 56-летняя Джулия Робертс, которая прекрасно выглядит в янтарном сиянии. Этот цвет можно разместить между карамельным блондом и медно-коричневым цветом.

Цвет — янтарное сияние

Карамельный балаяж – один из самых модных цветов волос 2024 года. Этот стильный вариант обладает неповторимым шармом, который понравится многим женщинам. Основа цвета – жженая карамель, сочетающаяся с молочным или темным шоколадом и украшенная золотыми бликами. Такой цвет скроет седину, придаст женщинам старше 40 женственности и энергии, самое главное улучшит самочувствие.

Карамельный балаяж

Коричневый цвет придает женщине молодую энергию и уверенность в себе. Прохладный коричневый цвет переплетается с золотистыми бликами, переливающимися на свету.

Коричневый цвет

Эксперты отмечают, что оттенки блонд, светло-русый и темно-коричневый хорошо скрывают седину и обеспечивают плавный переход и рекомендуют избегать ярких или экстремальных оттенков, таких как платиновый блонд, рыжий или черный цвет, которые к тому же требуют частой коррекции.

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