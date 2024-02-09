Цвета волос, которых нужно избегать любой ценой женщинам за 40: как подобрать "свой" оттенок

Красить волосы нужно в цвета, которые подходят к вашему типу кожи, такой оттенок локонов будет подчеркивать красоту и сделает образ более выразительным.
Стилисты из She Finds перед покраской рекомендуют определить тип кожи, чтобы подобрать цвет краски, который придаст вашему образу потрясающей красоты. Это можно сделать самостоятельно, а можно попросить своего мастера, тогда покраска будет иметь успешный результат.
Как подобрать цвет волос по тону кожи
Чтобы окрашивание волос дало желаемый результат, сначала нужно определить оттенок кожи. Если у вас теплый тон кожи, вам подойдут медовые и золотисто-светлые цвета, придающие общему образу теплоты. Обладательницам темных волос с теплым тоном кожи подойдут холодные каштановые оттенки и коричневые цвета, например молочный шоколад или мокко.
Нейтральному тону кожи будут подходить теплые и холодные цвета волос. Впрочем, стилисты рекомендуют выбирать теплые тона, они будут придавать образу свежести и обладают омолаживающим эффектом.
Для женщин с темной кожей подойдут все тёплые цвета – от коричневого до глянцевого медного.
Какие цвета краски не нужно выбирать
- Если тёплый тон кожи. Следует избегать золотистого цвета. Вместо этого следует выбирать холодные, голубые или пепельные оттенки, чтобы они уравновешивали тепло вашей кожи.
- Кожа светлая с прохладными оттенками. В этом случае не нужно выбирать теплые оттенки блонда – золота или карамели, они будут придавать коже розового подтона. Идеальным же будут кремово-русый, пепельный блонд и каштановый цвет.
- Темная кожа. Здесь следует избегать холодных пепельных оттенков, потому что кожа будет выглядеть тусклой и уставшей. Идеальными в этом случае будут теплые золотистые и красные тона. Они будут придавать коже легкого сияния и природного тепла.
- Нейтральные тона кожи. Подойдут и холодные, и теплые оттенки: пепельный, золотой, красный, медный, каштановый, темно-коричневый.
Два цвета волос, которых нужно избегать любой ценой женщинам за 40
Всем женщинам, желающим омолодиться и выгодно подчеркнуть свою красоту, крайне важно правильно выбрать краску, которая будет подчеркивать их преимущества и скроет недостатки.
Не следует выбирать слишком светлый тон. Если вы хотите стать блондинкой, не следует осветлять волосы до самых корней. Ведь после сорока лет рост волос замедляется, а агрессивная краска еще больше ослабит их. Вместо этого следует выбирать пепельные с серым или фиолетовым подтоном и естественные коричневые цвета.
Нельзя окрашиваться слишком темными цветами. Для зрелых красавиц, например, черный цвет будет слишком резким. Да, он выигрышный для девушек 25+, выражает их красоту, но женщинам после 40 лучше избегать его. Можно выбирать шоколадные благородные оттенки, чтобы добавить в свой образ роскоши и красоты. Он по природе своей довольно темный, но будет подчеркивать глаза и скулы, а не возрастные изменения и морщины на коже.
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