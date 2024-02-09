Цвета волос, которых нужно избегать любой ценой женщинам за 40: как подобрать "свой" оттенок

Красить волосы нужно в цвета, которые подходят к вашему типу кожи, такой оттенок локонов будет подчеркивать красоту и сделает образ более выразительным.

Стилисты из She Finds перед покраской рекомендуют определить тип кожи, чтобы подобрать цвет краски, который придаст вашему образу потрясающей красоты. Это можно сделать самостоятельно, а можно попросить своего мастера, тогда покраска будет иметь успешный результат.

Как подобрать цвет волос по тону кожи

Чтобы окрашивание волос дало желаемый результат, сначала нужно определить оттенок кожи. Если у вас теплый тон кожи, вам подойдут медовые и золотисто-светлые цвета, придающие общему образу теплоты. Обладательницам темных волос с теплым тоном кожи подойдут холодные каштановые оттенки и коричневые цвета, например молочный шоколад или мокко.

Нейтральному тону кожи будут подходить теплые и холодные цвета волос. Впрочем, стилисты рекомендуют выбирать теплые тона, они будут придавать образу свежести и обладают омолаживающим эффектом.

Для женщин с темной кожей подойдут все тёплые цвета – от коричневого до глянцевого медного.

Какие цвета краски не нужно выбирать

Если тёплый тон кожи. Следует избегать золотистого цвета. Вместо этого следует выбирать холодные, голубые или пепельные оттенки, чтобы они уравновешивали тепло вашей кожи.

Следует избегать золотистого цвета. Вместо этого следует выбирать холодные, голубые или пепельные оттенки, чтобы они уравновешивали тепло вашей кожи. Кожа светлая с прохладными оттенками. В этом случае не нужно выбирать теплые оттенки блонда – золота или карамели, они будут придавать коже розового подтона. Идеальным же будут кремово-русый, пепельный блонд и каштановый цвет.

В этом случае не нужно выбирать теплые оттенки блонда – золота или карамели, они будут придавать коже розового подтона. Идеальным же будут кремово-русый, пепельный блонд и каштановый цвет. Темная кожа. Здесь следует избегать холодных пепельных оттенков, потому что кожа будет выглядеть тусклой и уставшей. Идеальными в этом случае будут теплые золотистые и красные тона. Они будут придавать коже легкого сияния и природного тепла.

Здесь следует избегать холодных пепельных оттенков, потому что кожа будет выглядеть тусклой и уставшей. Идеальными в этом случае будут теплые золотистые и красные тона. Они будут придавать коже легкого сияния и природного тепла. Нейтральные тона кожи. Подойдут и холодные, и теплые оттенки: пепельный, золотой, красный, медный, каштановый, темно-коричневый.

Два цвета волос, которых нужно избегать любой ценой женщинам за 40

Всем женщинам, желающим омолодиться и выгодно подчеркнуть свою красоту, крайне важно правильно выбрать краску, которая будет подчеркивать их преимущества и скроет недостатки.

Не следует выбирать слишком светлый тон. Если вы хотите стать блондинкой, не следует осветлять волосы до самых корней. Ведь после сорока лет рост волос замедляется, а агрессивная краска еще больше ослабит их. Вместо этого следует выбирать пепельные с серым или фиолетовым подтоном и естественные коричневые цвета.

Нельзя окрашиваться слишком темными цветами. Для зрелых красавиц, например, черный цвет будет слишком резким. Да, он выигрышный для девушек 25+, выражает их красоту, но женщинам после 40 лучше избегать его. Можно выбирать шоколадные благородные оттенки, чтобы добавить в свой образ роскоши и красоты. Он по природе своей довольно темный, но будет подчеркивать глаза и скулы, а не возрастные изменения и морщины на коже.

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