Цветотип "мягкая осень": какие оттенки и макияжи подходят его представительницам

Цветотип "мягкая осень" принадлежит особой категории внешности, которая редко встречается среди женщин. Его легко можно спутать с цветотипом "лето". Но действительно разницу можно увидеть в деталях.

Кто представительницы цветотипа "мягкой осени" и какие оттенки им подходят – рассказываем дальше.

Цветотип "мягкая осень"

У предстаниц соответствующего цветотипа оттенок волос мягкий и приглушенный, что часто влечет за собой сложности в цветотиповке.

Кожа – бежевая или цвета слоновой кости. Загорает хорошо и редко обгорает.

Глаза мягкие, словно припыленные: серо-голубые, серо-зеленые, болотные, светло-карие.

Типичными представительницами цветотипа "мягкая синь" являются Джиджи Хадид, Дрю Бэрримор, Николь Ричи, Жизель Бюндхен, Олсен Твинс.

Джиджи Хадид

Дрю Беримор

Отличие " мягкой осени от теплой"

Теплая осень – более яркая, наполненная густыми цветами и красками. В оттенках просматривается терракотовый, оранжевый, рыжий – все теплые тона. В то время как для мягкой осени это не характерно, в таком облике все играет на полутонах и плавных переходах от цвета к цвету. Все краски в цветотипе мягкие и приглушенные.

Цветотип "теплая осень"

Кроме того, в теплой осени во внешности могут быть контрастные цвета, например, ярко-голубые глаза и огненно-рыжие волосы. В мягком типе такие перепады недопустимы. У нее много серых оттенков, которые, однако, не делают девушку незаметной и блеклой, а, наоборот, придают ей аристократизм и благородство.

Оттенки для "мягкой осени"

Подходящий цветотип предполагает такие же оттенки и в гардеробе: неяркие, с большой примесью серого.

Цветотип "мягкая осень"

Среди оттенков: персиковый, светло-коралловый, терракотовый, пурпурно-розовый, цвет Фандаго, аметистовый, фиолетовый, баклажанный, цвет топленого молока, верблюжий, светло-оливковый, камуфляжный, зеленый Крайола, мятный, сине-серый.

Цветотип "мягкая осень"

В то же время, представительницам такого цветотипа не рекомендуют слишком темные и яркие оттенки. Среди неподходящих оттенков: черный, яркий пурпурный, красно-оранжевый, насыщенный желтый, яркий желто-зеленый, грязный желто-зеленый, глубокий фиолетовый и графитовый серый.

Цветотип "мягкая осень"

Макияж для "холодной осени"

Для цветотипа мягкая осень следует усилить контрастность образа, не испортив при этом природной мягкости и деликатности внешности. Гармоничный макияж будет смотреться с натуральными оттенками румян и теней. Это все оттенки персикового, бежевого и бежево-розового. Губы удачно подчеркнет помада нежно-розовых тёплых тонов или блеск для губ.

Макияж для цветотипа "мягкая осень"

Для глаз и бровей лучше выбирать коричневые или кофейные подводки и карандаши. Рекомендуемая палитра теней – коричневая. Можно поэкспериментировать с оливковым, болотным, кирпичным или другим колором из тех же приглушенных оттенков.

Макияж для цветотипа "мягкая осень"

Румяна пепельно-розового или золотисто-персикового оттенков следует наносить под скулу, но совсем немного, чтобы лишь слегка подчеркнуть рельеф лица. Такого же цвета следует использовать и тональные средства, которые сделают лицо более свежим.

Аксессуары и украшения

На цветотипе мягкая осень будет эффектно смотреться украшения из желтого или зеленого янтаря, турмалина, яшмы, опала.

Украшения для цветотипа "мягкая осень"

Это может быть что угодно: сумочки, перчатки, браслеты, часы, ремни или что-то другое. Хорошо смотрятся луга с легкими шарфиками, которые делают образ более невесомым и дымчатым. Ароматы выбирайте легкие, с небольшой терпкой ноткой.

Украшения для цветотипа "мягкая осень"

Раньше мы рассказывали о цветотипе "зима".

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