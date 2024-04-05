Цветотип "мягкая осень": какие оттенки и макияжи подходят его представительницам

Представительницам цветотипа "мягкая осень" следует подчеркивать контрастность образа.
Цветотип "мягкая осень" принадлежит особой категории внешности, которая редко встречается среди женщин. Его легко можно спутать с цветотипом "лето". Но действительно разницу можно увидеть в деталях.
Кто представительницы цветотипа "мягкой осени" и какие оттенки им подходят – рассказываем дальше.
Цветотип "мягкая осень"
У предстаниц соответствующего цветотипа оттенок волос мягкий и приглушенный, что часто влечет за собой сложности в цветотиповке.
Кожа – бежевая или цвета слоновой кости. Загорает хорошо и редко обгорает.
Глаза мягкие, словно припыленные: серо-голубые, серо-зеленые, болотные, светло-карие.
Типичными представительницами цветотипа "мягкая синь" являются Джиджи Хадид, Дрю Бэрримор, Николь Ричи, Жизель Бюндхен, Олсен Твинс.
Отличие " мягкой осени от теплой"
Теплая осень – более яркая, наполненная густыми цветами и красками. В оттенках просматривается терракотовый, оранжевый, рыжий – все теплые тона. В то время как для мягкой осени это не характерно, в таком облике все играет на полутонах и плавных переходах от цвета к цвету. Все краски в цветотипе мягкие и приглушенные.
Кроме того, в теплой осени во внешности могут быть контрастные цвета, например, ярко-голубые глаза и огненно-рыжие волосы. В мягком типе такие перепады недопустимы. У нее много серых оттенков, которые, однако, не делают девушку незаметной и блеклой, а, наоборот, придают ей аристократизм и благородство.
Оттенки для "мягкой осени"
Подходящий цветотип предполагает такие же оттенки и в гардеробе: неяркие, с большой примесью серого.
Среди оттенков: персиковый, светло-коралловый, терракотовый, пурпурно-розовый, цвет Фандаго, аметистовый, фиолетовый, баклажанный, цвет топленого молока, верблюжий, светло-оливковый, камуфляжный, зеленый Крайола, мятный, сине-серый.
В то же время, представительницам такого цветотипа не рекомендуют слишком темные и яркие оттенки. Среди неподходящих оттенков: черный, яркий пурпурный, красно-оранжевый, насыщенный желтый, яркий желто-зеленый, грязный желто-зеленый, глубокий фиолетовый и графитовый серый.
Макияж для "холодной осени"
Для цветотипа мягкая осень следует усилить контрастность образа, не испортив при этом природной мягкости и деликатности внешности. Гармоничный макияж будет смотреться с натуральными оттенками румян и теней. Это все оттенки персикового, бежевого и бежево-розового. Губы удачно подчеркнет помада нежно-розовых тёплых тонов или блеск для губ.
Для глаз и бровей лучше выбирать коричневые или кофейные подводки и карандаши. Рекомендуемая палитра теней – коричневая. Можно поэкспериментировать с оливковым, болотным, кирпичным или другим колором из тех же приглушенных оттенков.
Румяна пепельно-розового или золотисто-персикового оттенков следует наносить под скулу, но совсем немного, чтобы лишь слегка подчеркнуть рельеф лица. Такого же цвета следует использовать и тональные средства, которые сделают лицо более свежим.
Аксессуары и украшения
На цветотипе мягкая осень будет эффектно смотреться украшения из желтого или зеленого янтаря, турмалина, яшмы, опала.
Это может быть что угодно: сумочки, перчатки, браслеты, часы, ремни или что-то другое. Хорошо смотрятся луга с легкими шарфиками, которые делают образ более невесомым и дымчатым. Ароматы выбирайте легкие, с небольшой терпкой ноткой.
Раньше мы рассказывали о цветотипе "зима".