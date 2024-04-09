Цветотип "весна": как определить, подтипы и разновидности, базовый гардероб, макияж и прическа

Нежная, светлая, естественная и легкая – это все о "весенних" девушках и женщинах. Они теплые, застенчивые (выражающееся румянцем на щеках). Представительницам прекрасного пола, принадлежащим к этому цветотипу, не стоит пытаться сделать из себя женщину-вамп – это не их стихия.

Как подобрать макияж, прическу и одежду "весенним" женщинам — пишет Radka.in.ua.

Отличительные особенности цветотипа "весна"

Весенние девушки обладают особенно нежной внешностью – их природные цвета представлены светлыми и теплыми оттенками. Контраст между кожей и глазами незначителен. Тип внешности "весна" имеет следующие особенности:

кожа тонкая, мягкая, чувствительна к УФ-лучам. Под солнцем становится красным, легко сгорает. На щеках часто появляется румянец. Если девушка весна имеет темную кожу, загар ложится бронзовым оттенком;

на носу и щеках часто появляются веснушки;

оттенок глаз варьируется от светло-голубого до светло-коричневого;

цвет волос "весны" — от светло-русых до темно-коричневых, почти черных;

все оттенки натуральной гаммы тёплые (с желтым подтоном), холодные тона в весеннем цветотипе встречаются крайне редко.

Подтипы и разновидности

Весенняя внешность делится на три группы:

"Светлая весна" — отличается незначительной контрастностью между волосами, глазами и кожей. Радужные оболочки светло-зеленые, голубые. Волосы этого цветотипа блондинистые, светло-русые с желтым солнечным отливом. Кожа персиковая или абрикосовая, оттенка слоновой кости, на ней часто появляется румянец. "Чистая весна" — характеризуется высоким уровнем контраста между волосами и глазами. Все краски яркие и четкие, у них отсутствует размытость, приглушенность. Радужные оболочки бирюзового, зеленовато-голубого, золотисто-чайного оттенка, цвета голубого топаза с коричневыми вкраплениями. "Чистая весна" отличается волосами темно-коричневого, черного с каштановым отливом, золотисто-русого цвета. Кожа оттенка слоновой кости, персиковая, бежевая. "Теплая весна" — естественные краски отличаются минимальным контрастом, в облике отсутствуют холодные тона. Разновидность типа характеризуется как "золотистое свечение", она очень естественна и мягка. Радужные оболочки серые, голубые, светло-коричневые. Волосы темно-русые с золотистым отливом, светло-рыжие, соломенные, светло-коричневые. Кожа золотисто-бежевая, цвета слоновой кости, фарфоровая, эпидермис очень чувствителен к солнцу.

Макияж для цветотипа "весна"

Аманда Сейфрид. Фото: Instagram @mingey

Макияж должен подчеркнуть естественность и воздушность внешности. Нежная кожа "весны" подвержена сухости, поэтому требует постоянного увлажнения. В макияже для этого цветотипа следует избегать большого количества ярких красок, резких контрастов. При выборе теней следует ориентироваться на цвет радужки – косметика не должна сливаться с ней. Какие оттенки макияжа подойдут девушкам этого цветотипа?

основа под макияж: тональный крем, пудра цвета слоновой кости, персиковые, бронзовые. Они должны быть четко подобраны в тон кожи. Текстура легкая, прозрачная;

румяная: часто не нужны, поскольку щечки сами по себе розовые. Если в них возникает необходимость, выбирайте абрикосовые, коралловые, персиковые, лососевые. Контур требует тщательного растушевки;

помада, блеск для губ: нежно-розовая, коралловая, медовая, бежевая, светло-красная, розово-бежевая;

карандаш для губ: в тон помади, а лучше без него;

тени для глаз: зеленые, темно-оливковые, бронзовые, золотые, лавандовые, хаки, янтарные, песочные, бронзовые, прозрачно-аквамариновые. Весеннему цветотипу подходят почти все тёплые и холодные оттенки, не слишком яркие и не слишком темные;

карандаш для глаз: зеленый, коричневый, хаки, серый. Если используете стрелки в дневном макияже, линии растушевываются;

тушь для ресниц: коричневая, черно-коричневая, золотая, зеленая, желтая.

Цвет волос

Шевелюра "весны" почти всегда выглядит очень естественно и гармонирует с цветом кожи, глазами. Обладательницам этого цветотипа не стоит кардинально перекрашиваться, выбирая черные, пепельные, бордовые или красные тона. Если хотите освежиться, осветлите отдельные пряди или все волосы на 1-2 тона, только гамма должна быть обязательно теплой. Лучше отказаться от очень коротких стрижек. Цветотип "весна" — это средние или длинные волосы, легкие локоны или естественная волна. От простых причесок – обычных хвостов и строгих пучков – откажитесь.

Базовый гардероб

Клаудия Шиффер. Фото: Instagram @claudiaschiffer

Весенний тип внешности органично смотрится в простой одежде разных тонов. Гардероб должен подчеркивать женственность, нежность, грациозность. Этому цветотипу не подходит одежда с большими принтами, яркими восточными мотивами, множеством декоративных элементов. Излишняя романтичность, большое количество кружева, воланов – слишком по-детски для весеннего типа. Лучший выбор – образ в одной цветовой гамме. Если есть принт, то небольшой. В гардеробе "весны" преобладают:

легкие однотонные ткани – хлопок, лен, трикотаж, фланель;

в особых случаях – бархат, замша, шелк;

для офиса – строгие светло-коричневые или бежевые костюмы;

для отдыха – свободные блузы, рубашки, джинсы, юбки, шорты;

вечерние наряды – платья простого фасона, атласная блузка с юбкой в пол/брюками вечернего кроя;

обувь из кожи, натуральной замши;

теплые цвета;

треугольные силуэты;

сочетание трех оттенков;

простота фасона;

соответствующие аксессуары: качественная небольшая бижутерия, жемчуг с кремовым оттенком, топаз, бирюза, кораллы, янтарь, золотые украшения.

Цвета в одежде

Цветотип "весна" отлично смотрится в следующих цветах:

желтый: горчичный, светло-коричневый, мягкий медовый, верблюжий, светлая охра, терракотовый, пшеничный, ореховый;

красный с примесями теплого розового и оранжевого: абрикосовый, коралловый, лососевый, гранатовый, светло-красный;

бежевый, пастельный: соломенный, золотисто-бежевый, кремовый, молочный, ванильный, нежно-голубой, бирюзовый, шампань;

теплый зеленый: оливковый, изумрудный, цвет мха, мятный, фисташковый;

яркие акценты (приложение к основному образу): алый, ярко-голубой, васильковый, морская волна, лавандовый, аквамарин, лиловый, ярко-розовый.

Знаменитости цветотипа "весна"

Этих женщин объединяет нежность, хрупкость, романтичность. Весенний цветотип олицетворяют следующие звезды:

Николь Кидман;

Клаудия Шиффер;

Эмма Стоун;

Риз Уизерспун;

Хиллари Дафф;

Тейлор Свифт.

Тейлор Свифт. Фото: Instagram @taylorswift

Хиллари Дафф. Фото: Instagram @hilaryduff

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