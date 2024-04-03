Цветотип "Зима": какие прически, макияжи и оттенки подходят его представительницам

Каждый человек имеет свой цветотип, который определяет, какие цвета и оттенки лучше всего подходят для его внешности.

Есть четыре основных цветотипа: "Весна", "Лето", "Осень" и "Зима", каждый из которых имеет свои уникальные характеристики и рекомендации по выбору цветов, стрижек и макияжа. Определение своего цветотипа помогает подобрать наиболее выгодную цветовую палитру для создания гармоничного и привлекательного образа, подчеркивающего естественную красоту человека.

Как определить, какие цвета, стрижки и макияжи подходят для цветотипа "Зима" — читайте дальше.

Цветотип "Зима": как определить

Меган Фокс является представительницей цветотипа "Зима" — имеет светлые глаза, темные волосы и холодный подтон кожи. / Фото: Associated Press

Чтобы понять, принадлежите ли вы к цветотипу "Зима", обратите внимание на следующие характеристики:

Подтон кожи: у людей с цветотипом "Зима" обычно холодный (розовый или голубой) подтон кожи.

Цвет волос: естественный цвет волос обычно темный (черный, темно-коричневый) или пепельный (с серым оттенком).

Цвет глаз: глаза обычно яркие, насыщенные – голубые, зеленые, серые.

Контрастность: люди с цветотипом "Зима" обладают высокой контрастностью между цветом волос, кожи и глаз, то есть глаза могут быть светло-голубые, а волосы темные.

Какие цвета подходят для цветотипа "Зима"

Какие цвета подходят для цветотипа "Зима"

Людям с цветотипом "Зима" лучше всего подходят яркие, насыщенные и холодные оттенки. Среди них белый, черный и серый – базовые цвета, прекрасно подчеркивающие контрастность внешности. Синий, фиолетовый, изумрудно-зеленый – холодные оттенки, гармонично сочетающиеся с подтоном кожи. Ярко-розовый, малиновый, вишневый – придают образу яркости и выразительности. Насыщенный желтый, лимонный – могут быть акцентными цветами в гардеробе.

Однако следует избегать теплых, пастельных и размытых оттенков, которые могут сделать внешность бледной и невнятной.

Какие стрижки подходят для цветотипа "Зима"

Людям с цветотипом "Зима" будут подходить стрижки с четкими геометрическими линиями, которые подчеркивают контрастность внешности. Это может быть боб или каре с четким срезом – классические стрижки, придающие образу элегантности и стиля.

Подходит также стрижка пикси — короткая прическа с асимметричными линиями, подчеркивающая яркость и индивидуальность. И наоборот – длинные прямые волосы с ровным срезом привлекут внимание к лицу. А градуированное каре с челкой может придать образу динамичности и объема.

Моника Белучи с цветотипом "Зима" выбирает прическу с длинными прямыми волосами. / Фото: Getty Images

Моника Белучи с цветотипом "Зима" выбирает прическу с длинными волосами. / Фото: Associated Press

Главное – избегать стрижек с мягкими, плавными линиями и чрезмерным объемом, которые могут сделать образ невнятным.

Какие макияжи подходят для цветотипа "Зима"

Макияж для людей с цветом "Зима" должен быть ярким, выразительным и контрастным. Можно экспериментировать с насыщенными оттенками и четкими линиями.

Энн Гетевей имеет цветотип "Зима", поэтому ей подходят насыщенные макияжи. / Фото: Associated Press

Выбирайте тональные средства с холодным подтоном, гармонично сочетающимся с кожей. Глаза подчеркивайте с помощью четких стрелок, насыщенных теней (синих, фиолетовых, изумрудных) и туши.

Придайте бровям четкую форму и насыщенный цвет, который будет контрастировать с кожей. Для губ выбирайте яркие, насыщенные оттенки помад холодных подтонов – красные, вишневые, малиновые, фиолетовые.

Меган Фокс имеет цветотип "Зима", поэтому ей подходят помады холодных оттенков. / Фото: Associated Press

Отдавайте предпочтение холодным розовым оттенкам румян, которые освежат лицо и придадут ему здоровый вид.

Главное правило макияжа для цветотипа "Зима" – не бояться ярких акцентов и контрастов. Они помогут подчеркнуть естественную красоту и выразительность облика.

Однако эти рекомендации – только общие ориентиры. Каждый человек уникален, поэтому не бойтесь экспериментировать и искать свой стиль, который подчеркнет вашу природную красоту и индивидуальность.

Читайте также: