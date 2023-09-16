Цветоводам на заметку: как и когда сажать пионы осенью, чтобы они цвели весной

Пионы удивляют своим многообразием: бывают травянистые, древовидные. Они могут быть разной формы и цвета. Как и когда можно сажать пионы осенью, чтобы весной они подарили пышные цветы?

Пионы очаровывают своим внешним видом и великолепным ароматом в мае-июне, но чтобы они пышно цвели, нужно знать, как правильно сажать пионы осенью.

Когда можно сажать пионы осенью

Не имеет разницы, будь то древовидные пионы или травянистые, сажать их специалисты рекомендуют в период с августа по октябрь. Очень важно, чтобы растение успело укорениться до заморозков, иначе оно может погибнуть. Поэтому следует обратить внимание на природные условия в вашем регионе. Если часто дождит, лучше подождать. Пионы не любят, когда земля слишком мокрая.

Также важно по поливать ежедневно высаженные пионы, чтобы они не сгнили. Желательно, чтобы после высадки не шел дождь.

Как правильно сажать пионы осенью

Как правильно сажать пионы осенью / Фото: pixanews.com

Рекомендации подойдут как древовидным, так и травянистым пионам. Прежде всего, стоит найти место, где ваши пионы будут хорошо расти. Предпочитайте открытые участки и обращайте внимание на следующие особенности:

на протяжении всего дня участок место хорошо освещен, тогда бутоны будут большие, а сам куст не деформируется в сторону света;

участок должен быть защищен от северного ветра;

легкий грунт, хорошо пропускающий влагу;

земля с высокой концентрацией питательных веществ и нейтральной кислотностью;

желательно низкое залегание грунтовых вод.

Также во время посадки пионов уделяют внимание расположению зданий, ограждений на участке. Дело в том, что в летнюю жару вертикальные поверхности нагреваются и отдают тепло, которое может вызвать ожоги на листьях и отрицательно сказаться на развитии пионов. Оптимальным считается расстояние от таких объектов в 2 метра. В непосредственной близости не должно быть высокорослых деревьев, кустарников.

Специалисты советуют подготавливать лунки для предстоящей высадки пионов за несколько месяцев до самого процесса. Тогда почва успеет осесть, а питательные вещества, если вы их будете вносить, частично раствориться и войти в землю.

Для пионов лунки должны иметь ширину до 100 см и глубину примерно до 70 см. Однако корни будут располагаться на глубине до 50 см, а остальную высоту будет занимать дренажный слой и земля с питательными веществами.

Высадка пионов:

Осторожно высадите корни пионов так, чтобы их почки были расположены на глубине 4-5 см. Щедро полейте растение и замульчивайте землю.

Высадка пионов осенью: уход

После высадки пионы хорошо поливают. Мульчируют торфом, опилками или компостом. Важно поддерживать правильную влажность почвы в течение 3 недель после высадки. Также во влажную почву можно внести фосфорные удобрения. Они помогут корневой системе лучше адаптироваться, а также сформировать новые почки для обильного цветения в будущем. Норма удобрения – 20 г фосфора под один куст. Фосфор следует разбавить в воде или равномерно рассыпать в сухом виде.

Перед самым наступлением морозов пион нужно защитить от холодов. Для этого поверхность вокруг куста накрывают опавшими листьями или хвойными ветвями. Травянистые виды нуждаются в укрытии только в первый год после высадки. Древовидные нужно накрывать и в будущем. Кроме этого, если на стеблях успели появиться листики, их лучше обрезать.

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