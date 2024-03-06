Цветоводы поделились секретом, как заставить орхидею цвести весь год: удобрение в холодильнике

В условиях дикой природы орхидея получает все необходимые питательные вещества из коры, мха и гальки, а вот у нас дома многое зависит от правильной подкормки.

Чтобы орхидея цвела весь год, необходимо воспользоваться одной простой хитростью и приготовить питательное удобрение из продукта, точно есть в каждом холодильнике.

Речь идет об обычном молоке. Хотя такое сочетание на первый взгляд может показаться странным, но на практике эффект не заставит себя долго ждать. Ведь молоко содержит много полезных веществ, в частности магний, кальций, калий, азот. А потому отлично подходит для орхидей.

Чтобы приготовить удобрение, которое заставит орхидеи цвести, как сумасшедших, смешайте 500 мл отстоянной воды и 1 ст. ложку молока. Тщательно перемешайте компоненты.

Лучше всего для подкормки цветка подходит самое домашнее молоко, а не пастеризованное из магазина. В последнем гораздо меньше питательных веществ.

Поставьте горшок с орхидеей в глубокую емкость, затем щедро полейте удобрением. Оставьте цветок на 15 минут. Затем слейте воду из горшка и поставьте орхидею там, где она обычно у вас стоит.

Так цветоводы советуют подкармливать орхидею один раз в две недели. Когда растение накопит достаточно питательных веществ, сразу выпустит квитонис.

Дополнительно молочным раствором можно протереть листья орхидеи. Для его приготовления смешайте 2 ст. ложки молока и 2 ст. ложки теплой воды. Уже совсем скоро вы заметите, что листья стали зелеными, блестящими и здоровыми на вид.

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