Почему баклажаны цветут, но не завязывают плоды? / © pixabay.com

Реклама

Традиционно баклажаны относят к перечню теплолюбивых растений, но само растение требует не только наружного тепла, но и подходящей температуры почвы. Эксперты считают, что оптимальной температурой земли для этого овоща является от 24 до 28 градусов тепла днем и от 16 до 18 градусов ночью. Также эта культура больше, чем другие, любит подкормки.

Чтобы получить большой урожай, за баклажанами нужно постоянно ухаживать. Особенно внимательно огородникам следует наблюдать за грядкой в период цветения кустов. Если вы заметили, что цветов много, но плоды не завязываются, нужно срочно принять меры. В противном случае вкусных плодов вы можете и не дождаться.

На урожайность культуры негативно влияют разные факторы: туманы, дожди, жара, резкое похолодание, загущение высадки, неправильная подкормка, болезни и вредители. Например, если во время цветения кустов стоит жара (более 35 градусов), пыльца может стать стерильным, поэтому опыление не происходит. Эксперты советуют регулярно поливать огород, держать окна и двери открытой теплицы и делать тень для растений на огороде.

Реклама

Особое внимание следует уделять поливке в период цветения и плодоношения. Помните, что почва должна быть увлажнена даже на глубине 30-40 см, но и избыточное количество воды растению вредит. Как правило, если на улице стоит безумная жара, баклажаны рекомендуют поливать дважды в неделю. Используйте для поливки только отстоявшуюся воду температурой 22-25 градусов. Делать это лучше по утрам.

Не забывайте и о регулярной подкормке. Баклажаны хорошо развиваются, цветут и плодоносят только в том случае, если им хватает полезных веществ. Также им нужна рыхлая почва и об этом нужно подумать еще заранее, во время высадки. Огородники рекомендуют вводить перегной, биогуммус или компост. А вот если грядка выкопана на глинистом и тяжелом грунте, дополнительно вносят песок с раскисленным торфом.

Читайте также: