Что не следует сажать вокруг фруктовых деревьев / © unsplash.com

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Об этом рассказали в издании Martha Stewart.

Можжевельник ни в коем случае не стоит высаживать вблизи плодовых деревьев, в частности яблонь. Он является носителем возбудителей ржавчины — грибкового заболевания, легко перебрасываемого на фруктовые деревья. Как результат — на яблоках появляются характерные рыжевато-оранжевые пятна, и такие плоды становятся непригодными для потребления.

Гардению не стоит сажать рядом с плодовыми деревьями, особенно если фрукты часто оставляют на ветках созревать или гнить. В процессе порчи из плодов выделяется этанол — вещество, которое губительно влияет на нежные цветы гардении. Они очень чувствительны к парам этанола: теряют цвет, буреют и быстро осыпаются.

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грецкий орех — это большое дерево с мощной корневой системой, распространяющейся на значительную площадь. Кроме того, из разных частей этого дерева выделяются токсичные вещества, которые могут нанести вред другим растениям, в частности, фруктовым деревьям, особенно яблоням.

Опытные дачники советуют выращивать мяту не в почве, а в контейнерах. Если усадить ее прямо на огороде, она может быстро выйти из-под контроля, и избавиться от нее станет сложно. Корневая система мяты растет очень активно, образуя густые заросли, которые могут заглушить корни других растений, в частности деревьев.

Не рекомендуется сажать корнеплоды, такие как свекла, морковь и картофель, рядом с фруктовыми деревьями, поскольку их корни могут влиять на корневую систему деревьев и ухудшить состояние почвы. Это может привести к угнетению роста и развития деревьев, особенно вишен и яблонь.

Декоративные травы, в частности злаки, имеют мощные корни, которые позволяют им активно соперничать с плодовыми деревьями за питательные вещества и влагу. Кроме того, эти растения привлекают насекомых и мелких животных, которые могут нанести вред другим растениям.

Газонную траву не следует высаживать слишком близко к плодовым деревьям, поскольку она будет соперничать с ними за влагу и необходимые питательные вещества.