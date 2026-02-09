Дачный сезон 2026 года открыт: топ невероятно сладких сортов редиса для вашего огорода

Лучшие сорта редиса в 2026 году / © pexels.com

Ежегодно огородники предпочитают раннеспелые сорта редиса, и не зря: они легко растут, быстро дают первый урожай и формируют крупные, сочные корнеплоды без внутренних пустот, даже если погода изменчивая. Такой редис практически не стрелкуется и считается идеальным для весенней посадки.

Выбирая редис, следует обращать внимание на несколько ключевых факторов: короткий срок созревания (до 20 дней), стойкость к перепадам температур, неприхотливость в уходе и высокая урожайность с сочными и вкусными корнеплодами. Вот 4 сорта, которые по праву считаются лучшими среди опытных огородников.

Французский завтрак

Этот сорт отличается быстрым созреванием и привлекательным видом корнеплодов: удлиненная форма, красный насыщенный цвет и сочная мякоть без остроты. Он морозостойкий и дает высокий урожай даже в переменчивую погоду.

Сора

Корнеплоды этого сорта округлые, сочные и плотные, а вкус оценивают на 10 из 10. Растение не подвержено стрелкованию и устойчиво к большинству распространенных огородных болезней.

Диего

Сорт формирует большие, красивые корнеплоды и отличается высокой выносливостью: хорошо переносит и жару, и холод. Особенно популярен среди огородников восточных регионов Украины.

Сакса

Раннеспелый сорт с круглыми корнеплодами, который даже при непостоянной и нестабильной погоде демонстрирует отличные результаты. Корнеплоды сочные, без горечи и пустот, а урожай стабильно высокий.

Все эти сорта идеальны для весенней посадки. Если вы планируете выращивать редис в этом сезоне, обязательно обратите на них внимание — они быстро принесут щедрый и вкусный урожай.