ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
78
Время на прочтение
2 мин

Дачный сезон 2026 года открыт: топ невероятно сладких сортов редиса для вашего огорода

Уже через месяц активно стартует дачный сезон, а это значит, что пора планировать посадку огородных культур, в том числе редиски. Но какие сорта действительно следует выбрать, чтобы урожай был быстрым, вкусным и надежным?

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Лучшие сорта редиса 2026 года

Лучшие сорта редиса в 2026 году / © pexels.com

Ежегодно огородники предпочитают раннеспелые сорта редиса, и не зря: они легко растут, быстро дают первый урожай и формируют крупные, сочные корнеплоды без внутренних пустот, даже если погода изменчивая. Такой редис практически не стрелкуется и считается идеальным для весенней посадки.

Выбирая редис, следует обращать внимание на несколько ключевых факторов: короткий срок созревания (до 20 дней), стойкость к перепадам температур, неприхотливость в уходе и высокая урожайность с сочными и вкусными корнеплодами. Вот 4 сорта, которые по праву считаются лучшими среди опытных огородников.

Французский завтрак

Этот сорт отличается быстрым созреванием и привлекательным видом корнеплодов: удлиненная форма, красный насыщенный цвет и сочная мякоть без остроты. Он морозостойкий и дает высокий урожай даже в переменчивую погоду.

Сора

Корнеплоды этого сорта округлые, сочные и плотные, а вкус оценивают на 10 из 10. Растение не подвержено стрелкованию и устойчиво к большинству распространенных огородных болезней.

Диего

Сорт формирует большие, красивые корнеплоды и отличается высокой выносливостью: хорошо переносит и жару, и холод. Особенно популярен среди огородников восточных регионов Украины.

Сакса

Раннеспелый сорт с круглыми корнеплодами, который даже при непостоянной и нестабильной погоде демонстрирует отличные результаты. Корнеплоды сочные, без горечи и пустот, а урожай стабильно высокий.

Все эти сорта идеальны для весенней посадки. Если вы планируете выращивать редис в этом сезоне, обязательно обратите на них внимание — они быстро принесут щедрый и вкусный урожай.

Дата публикации
Количество просмотров
78
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie