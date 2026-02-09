- Дата публикации
Дачный сезон 2026 года открыт: топ невероятно сладких сортов редиса для вашего огорода
Уже через месяц активно стартует дачный сезон, а это значит, что пора планировать посадку огородных культур, в том числе редиски. Но какие сорта действительно следует выбрать, чтобы урожай был быстрым, вкусным и надежным?
Ежегодно огородники предпочитают раннеспелые сорта редиса, и не зря: они легко растут, быстро дают первый урожай и формируют крупные, сочные корнеплоды без внутренних пустот, даже если погода изменчивая. Такой редис практически не стрелкуется и считается идеальным для весенней посадки.
Выбирая редис, следует обращать внимание на несколько ключевых факторов: короткий срок созревания (до 20 дней), стойкость к перепадам температур, неприхотливость в уходе и высокая урожайность с сочными и вкусными корнеплодами. Вот 4 сорта, которые по праву считаются лучшими среди опытных огородников.
Французский завтрак
Этот сорт отличается быстрым созреванием и привлекательным видом корнеплодов: удлиненная форма, красный насыщенный цвет и сочная мякоть без остроты. Он морозостойкий и дает высокий урожай даже в переменчивую погоду.
Сора
Корнеплоды этого сорта округлые, сочные и плотные, а вкус оценивают на 10 из 10. Растение не подвержено стрелкованию и устойчиво к большинству распространенных огородных болезней.
Диего
Сорт формирует большие, красивые корнеплоды и отличается высокой выносливостью: хорошо переносит и жару, и холод. Особенно популярен среди огородников восточных регионов Украины.
Сакса
Раннеспелый сорт с круглыми корнеплодами, который даже при непостоянной и нестабильной погоде демонстрирует отличные результаты. Корнеплоды сочные, без горечи и пустот, а урожай стабильно высокий.
Все эти сорта идеальны для весенней посадки. Если вы планируете выращивать редис в этом сезоне, обязательно обратите на них внимание — они быстро принесут щедрый и вкусный урожай.