Дарить часы — хорошая примета или плохая, что будет, если подарить эту вещь на праздник

Каждый человек в канун новогодних праздников сталкивается со сложным выбором подарков. Зачастую подобрать правильный презент родственникам или друзьям совсем не просто.

В каждой стране существуют определенные народные приметы и поверья, связанные с подарками. Так, например, во Франции незамужним девушкам не принято дарить духи, а вот щепетильные немцы никогда не подарят еженедельник или канцелярские принадлежности. У нас же существует примета, что нельзя дарить нож, зеркало и часы.

Почему же нельзя дарить часы по народным приметам? В первый раз дарить эти устройства запретили в Китае. Здесь с осторожностью относились к предмету, который может измерять то, что не видит глаз человека. Кроме того, иероглиф, означающий "хронограф", несколько похож здесь на "смерть". Поэтому в этой стране издавна существовало поверье, что подарить часы означает ускорить уход в мир иной.

Наши предки также относились к часовым механизмам с осторожностью, считая, что они включают в себя мистическую силу. Часы старались не только не дарить, но и не держать у себя дома.

Например, согласно приметам, если подарить часы любимому человеку, то они обязательно станут причиной ссор и разлуки. По одному из поверий, когда стрелки часов остановятся, пара непременно разведется.

Конечно, верить или нет подобным народным приметам каждый решает сам для себя. Если вы не обращаете внимания на поверье, смело выбирайте в подарок девушке или мужчине красивый и практичный аксессуар.

Читайте также: