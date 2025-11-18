Дата празднования Андрея по новому календарю: история, обряды и традиции украинского народа

Когда празднуем Андрея 2025 года / © Фото из открытых источников

Этот праздник имеет огромное религиозное и культурное значение, ведь апостола Андрея считают покровителем Украины и основателем христианской веры на украинских землях.

Празднование Андрея по новому стилю

До перехода на новоюлианский календарь день Андрея приходился на 13 декабря. После вступившей в силу 1 сентября 2023 года церковной календарной реформы большинство праздников сместились на 13 дней вперед. Поэтому в 2025 году празднование Андрея Первозванного состоится 30 ноября.

Благодаря этой смене верующие Украины теперь празднуют праздник вместе с большинством христиан мира, живущих по новому лианскому или григорианскому календарю.

История святого Андрея

Святой Андрей — один из первых учеников Иисуса Христа, получивший прозвище “первозванный” за то, что первым отозвался по зову Спасителя. После Вознесения Христа апостол отправился проповедовать Евангелие в разных странах, в частности, на землях будущей Киевской Руси.

По преданию, во время путешествия Андрей поднялся на киевские горы, установил крест и предсказал появление великого христианского города. Благодаря этому он считается духовным покровителем украинской земли и основателем нашей веры.

Традиции и народные обычаи на Андрея

Праздник Андрея в Украине сохраняет не только церковное, но и значение. В ночь на 30 ноября традиционно проводили гадания девушки на будущего суженого. Эти обряды сопровождались песнями, шутками и веселыми играми.

Считалось, что Андреем нельзя ссориться, ругаться или оскорблять близких — иначе год пройдет в конфликтах. Хозяйки пекли пироги с маком и варили кутью, чтобы привлечь благополучие к дому.

В 2025 году украинцы будут праздновать Андрея 30 ноября уже в третий раз по новоюлианскому календарю. Хотя дата изменилась, содержание праздника осталось прежним: это день духовного единения, искренней молитвы и сохранения древних народных традиций.

Молитва к Андрею Первозванному

Святой апостол Андрей, первозванный учителю Господа нашего Иисуса Христа, моли Бога о нас, грешных, чтобы дал нам веру непоколебимую, надежду твердую и искреннюю любовь, чтобы наши сердца были чисты, а души спасены. Помоги нам и в трудностях, и в скорбях стоящих в вере Христовой, и всех нас веди в Царство Небесное.

Аминь.