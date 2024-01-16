Давали людям с большим сердцем: вот какие древние украинские фамилии имели настоящие добряки

Наши предки давали людям фамилии на основе их профессии, особенностей внешности или черт характера.

Об украинских фамилиях, которые давали только хорошим людям, рассказал языковед Юлиан Редько в своей книге "Современные украинские фамилии".

Проверьте свою фамилию, возможно ли она в этом перечне и ваши предки были необыкновенными добряками, за что и стали известны в месте жительства.

Специалист утверждает, что добрый и спокойный человек, никогда никому не желавший зла, делал только справедливые вещи и пользовался уважением среди односельчан, мог получить фамилию Тихий, Благый, Тышко или Тыхенький.

В некоторых регионах Украины люди, которые даже мухи не могли обидеть, часто получали также родовые имена Деликатный, Ласкавый, Коханый, Субтельный, Мирный, Любый, Мирош, Солодкый, Святый, Добрий, Добрый, Тыхун.

Языковед также не исключает, что подобное этим фамилиям значение могли иметь и родовые имена Шовковый или Оксамытовый.

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