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Категория
Разное
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Даздраперма и Кукуцаполь: самые странные имена, которыми называли детей в СССР

Как в СССР искажали судьбы детей советскими именами. Подборка самых нелепых имен-аббревиатур.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Странные имена времен СССР

Странные имена времен СССР

В Советском Союзе идеологическая машина даже попыталась искоренить традиционные имена и заменить их исключительно на «совковые».

Так, вместо привычных Ивано, Марий, Галин или Василиев тоталитарная система заставляла родителей называть детей аббревиатурами, составленными из партийных лозунгов, фамилий вождей и названий промышленных процессов.

Абсурдные и забавные примеры советского «именообразования»

Большинство из этих имен сегодня вызывают лишь удивление или смех, однако в первые десятилетия существования СССР с ними приходилось жить реальным людям.

1. «Лидеры и революция» (Аббревиатуры)

  • «Даздраперма»— расшифровывалось как«да здравствует Первое мая!».

  • Кукуцаполь— расшифровывалось как «кукуруза — царица полей».

  • Владлен / Владлена«Владимир Ленин» (одно из немногих имен этой серии, которое прижилось на десятилетия).

  • Лориерикс«Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, электрификация, радиофикация и социализм».

  • Варлен«великая армия Ленина» (великая армия Ленина).

  • Троледбухина«Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев» (когда этих деятелей объявили «врагами народа», носителям такого имени пришлось срочно менять его под угрозой репрессий).

2. «Промышленность и техника»

  • Трактор / Дизель / Электрификация— имена, которыми называли детей в деревнях во время принудительной коллективизации.

  • Домна— хотя это древнегреческое имя, советская пропаганда переосмыслила его в честь доменной печи.

  • Авиахим— в честь одноимённой советской военно-патриотической организации.

3. «Элементы и география»

  • Радий / Гелий— в честь химических элементов.

  • Гималай— в честь горного хребта.

  • Нива— в честь сельскохозяйственного поля или техники.

Женские советские имена

Женские имена подверглись особому искажению, ведь идеология пыталась лишить их нежности и благозвучности:

  • Нинель— это фамилия «Ленин», прочитанная в обратном порядке.

  • Сталина / Ленина— прямые производные от псевдонимов диктаторов.

  • Идея / Искра— идеологические понятия, превращенные в имена собственные.

  • Пятилетка— в честь пятилетних планов развития народно-хозяйственного комплекса.

  • Гертруда— расшифровывалась не как древнее немецкое имя, а как«Героиня труда».

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