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Даздраперма и Кукуцаполь: самые странные имена, которыми называли детей в СССР
Как в СССР искажали судьбы детей советскими именами. Подборка самых нелепых имен-аббревиатур.
В Советском Союзе идеологическая машина даже попыталась искоренить традиционные имена и заменить их исключительно на «совковые».
Так, вместо привычных Ивано, Марий, Галин или Василиев тоталитарная система заставляла родителей называть детей аббревиатурами, составленными из партийных лозунгов, фамилий вождей и названий промышленных процессов.
Абсурдные и забавные примеры советского «именообразования»
Большинство из этих имен сегодня вызывают лишь удивление или смех, однако в первые десятилетия существования СССР с ними приходилось жить реальным людям.
1. «Лидеры и революция» (Аббревиатуры)
«Даздраперма»— расшифровывалось как«да здравствует Первое мая!».
Кукуцаполь— расшифровывалось как «кукуруза — царица полей».
Владлен / Владлена— «Владимир Ленин» (одно из немногих имен этой серии, которое прижилось на десятилетия).
Лориерикс— «Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, электрификация, радиофикация и социализм».
Варлен— «великая армия Ленина» (великая армия Ленина).
Троледбухина— «Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев» (когда этих деятелей объявили «врагами народа», носителям такого имени пришлось срочно менять его под угрозой репрессий).
2. «Промышленность и техника»
Трактор / Дизель / Электрификация— имена, которыми называли детей в деревнях во время принудительной коллективизации.
Домна— хотя это древнегреческое имя, советская пропаганда переосмыслила его в честь доменной печи.
Авиахим— в честь одноимённой советской военно-патриотической организации.
3. «Элементы и география»
Радий / Гелий— в честь химических элементов.
Гималай— в честь горного хребта.
Нива— в честь сельскохозяйственного поля или техники.
Женские советские имена
Женские имена подверглись особому искажению, ведь идеология пыталась лишить их нежности и благозвучности:
Нинель— это фамилия «Ленин», прочитанная в обратном порядке.
Сталина / Ленина— прямые производные от псевдонимов диктаторов.
Идея / Искра— идеологические понятия, превращенные в имена собственные.
Пятилетка— в честь пятилетних планов развития народно-хозяйственного комплекса.
Гертруда— расшифровывалась не как древнее немецкое имя, а как«Героиня труда».