Даздраперма и Кукуцаполь: самые странные имена, которыми называли детей в СССР

Странные имена времен СССР

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В Советском Союзе идеологическая машина даже попыталась искоренить традиционные имена и заменить их исключительно на «совковые».

Так, вместо привычных Ивано, Марий, Галин или Василиев тоталитарная система заставляла родителей называть детей аббревиатурами, составленными из партийных лозунгов, фамилий вождей и названий промышленных процессов.

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Абсурдные и забавные примеры советского «именообразования»

Большинство из этих имен сегодня вызывают лишь удивление или смех, однако в первые десятилетия существования СССР с ними приходилось жить реальным людям.

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1. «Лидеры и революция» (Аббревиатуры)

«Даздраперма» — расшифровывалось как«да здравствует Первое мая!».

Кукуцаполь — расшифровывалось как «кукуруза — царица полей».

Владлен / Владлена — «Владимир Ленин» (одно из немногих имен этой серии, которое прижилось на десятилетия).

Лориерикс — «Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, электрификация, радиофикация и социализм».

Варлен — «великая армия Ленина» (великая армия Ленина).

Троледбухина— «Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев» (когда этих деятелей объявили «врагами народа», носителям такого имени пришлось срочно менять его под угрозой репрессий).

2. «Промышленность и техника»

Трактор / Дизель / Электрификация — имена, которыми называли детей в деревнях во время принудительной коллективизации.

Домна — хотя это древнегреческое имя, советская пропаганда переосмыслила его в честь доменной печи.

Авиахим— в честь одноимённой советской военно-патриотической организации.

3. «Элементы и география»

Радий / Гелий — в честь химических элементов.

Гималай — в честь горного хребта.

Нива— в честь сельскохозяйственного поля или техники.

Женские советские имена

Женские имена подверглись особому искажению, ведь идеология пыталась лишить их нежности и благозвучности:

Нинель — это фамилия «Ленин», прочитанная в обратном порядке.

Сталина / Ленина — прямые производные от псевдонимов диктаторов.

Идея / Искра — идеологические понятия, превращенные в имена собственные.

Пятилетка — в честь пятилетних планов развития народно-хозяйственного комплекса.

Гертруда— расшифровывалась не как древнее немецкое имя, а как«Героиня труда».

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