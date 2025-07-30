Даже без гаража или погреба: как правильно хранить лук, чтобы он не портился до весны

Как хранить лук, чтобы он не портился / © unsplash.com

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Собрав урожай лука, нужно сразу подумать, как и где вы будете хранить его, чтобы он не потерял свои вкусовые свойства и не испортился.

Для длительного хранения отбирайте только полностью созревшие головки, имеющие сухую шейку. Собирать их следует только в сухую и ясную погоду. Луковицы после выкапывания обязательно просушивают некоторое время на грядке и только после этого переносят в теплое помещение, где нет сквозняков. Там овощи оставляют на две недели. На длительное хранение луковицы выкладывают уже после этого.

Обязательно избавьтесь от мягких и поврежденных луковиц, так как они не пригодны к длительному хранению. На зимовку отбираются только крепкие и здоровые овощи, с сухой плотной чешуей и закрытой сухой шейкой. Лучше всего, конечно, хранить на остекленных балконах или в неотапливаемых подвалах. Но подойдут также шкафы или амбары.

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Перед хранением лук помещают в ящик, корзину или специальный контейнер. При небольшом объеме урожай можно также хранить в тканевых мешочках. Такой способ отлично подойдет для лука-севка или репчатого лука.

Соблюдая базовые условия хранения, вы сможете как можно дольше хранить свой урожай свежим. Луковицы будут вкусными и не будут портиться до весны.