Даже без стиральной машины: как почистить пуховик и не испортить его

Пуховик — удобная и очень теплая верхняя одежда. Но с течением времени он, как и любые вещи, изнашивается. Появляются пятна, особенно на рукавах и воротнике. Обычно пуховик стирают в машинке. Но это может окончиться плохо: пух собьется и вещь будет испорчена. Но почистить пуховик можно и без стирки.

Раньше мы рассказывали, как постирать куртку, чтобы не сбился синтепон.

Как почистить пуховик в домашних условиях

Если вы боитесь стирать пуховик в стиральной машине, чтобы не испортить его, можно очистить его от пятен вручную. Для этого сначала организуйте пространство. Лучше всего делать это в ванной комнате, если ее размеры позволяют разложить верхнюю одежду на горизонтальной поверхности. Что вам понадобится:

губка из поролона;

салфетки из вискозы или микрофибры;

ватные диски.

Губку из поролона можно заменить спонжем для умывания из силикона. Он прекрасно справится с уже въевшимися пятнами.

Одним из самых действенных способов очистки пуховика от масляных пятен является использование смеси из соли и пищевой соды. Возьмите 150 мл горячей воды и разведите одну столовую ложку соли и столько же соды. Пропитайте этим раствором ватный диск, а затем протрите загрязненный участок несколько раз. Не забудьте тщательно подсушить ее салфеткой.

Наверное, в каждом доме найдется перекись водорода. На его основе также можно приготовить пятновыводитель из пуховика. Возьмите один стакан горячей воды (температура 60-70 градусов), полстакана соды и полстакана перекиси. Смешайте все ингредиенты до однородности. Затем залейте полученный раствор в бутылку с пульверизатором. Нанесите на пятно и оставьте на 15 минут, затем смойте.

Как почистить рукава пуховика, не стирая его

Как почистить пуховик на пуху без стирки / Фото: pixabay.com

Рукава, а также воротник пуховика, чаще всего начинают блестеть от масляных пятен. Вы можете почистить их без стирки, используя средства, находящиеся под рукой: нашатырный спирт и моющее средство для посуды. Как почистить пуховик нашатырным спиртом:

Смешайте 1 стакан воды, 1 чайную ложку нашатырного спирта и такое же количество геля для мытья посуды. Отпарите изделие с помощью утюга или отпаривателя. Нанесите раствор на пятна с помощью губки, но не допускайте, чтобы материал слишком увлажнялся. Протрите загрязненные места и оставьте средство на 30 минут. Удалите остатки воды тряпкой.

Если на воротнике пуховика появились пятна от тонального средства, не стоит стирать все изделие полностью. Вам понадобится мицеллярная вода. Как почистить пуховик мицеллярной водой? Просто нанесите небольшое количество на ватный диск, а затем протрите все загрязненные участки.

Небольшие свежие загрязнения с легкостью очищаются тальком. Густо присыпьте им жирное пятно и оставьте на 12 часов. Затем тщательно очистите порошок с помощью щеточки.

Каким средством почистить пуховик в домашних условиях: от серьезных пятен

Часто на пуховике появляются пятна после того, как на его поверхность попадут осадки. Чтобы убрать их, возьмите лимонный сок и хозяйственное мыло. Мыло мелко натрите, смочите водой и добавьте лимонный сок. Размешайте до образования кашицы, нанесите ее на пятна, а через полчаса остатки средства убирают с помощью пластиковой или деревянной лопатки. Можно также протереть обработанную поверхность влажной салфеткой. Важно, чтобы не осталось чувство липкости. Затем дополнительно просушите материал махровым полотенцем.

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