Даже для тонких волос: как сделать пышный хвост – пять вариантов идеальной прически

Собрали для вас самые простые и эффективные способы, как сделать хороший хвост на голове. Даже если у вас тонкие волосы.

Высокий хвост считается одной из самых красивых и универсальных причесок, ведь он все равно подойдет как для работы, так и для вечернего мероприятия. Однако, не всегда получается сделать хвост аккуратным и пышным, особенно на тонких волосах. В Сети можно найти действенные способы, которые помогают справиться с этой проблемой. Вот самые лучшие из них.

Двойной хвост

Наверное, это самый легкий способ зрительно сделать хвост более густым. Разделите волосы на две равные части. Одну нужно зафиксировать выше затылка, а другую чуть ниже. Затем соберите оба хвоста в один и закрепите резинкой. Так прическа получится гораздо более объемной.

Использование крабика

Этот простой трюк поможет сделать прическу более густой. Сначала сделайте высокий хвост так, как обычно. Затем разделите его на две равные части и закрепите маленький крабик поверх резинки для волос. Аккуратно расправьте верхнюю часть, чтобы прикрыть аксессуар прядями.

Раньше мы писали про шесть стрижек, которые подходят в любом возрасте.

Три хвоста

Сначала нужно сделать на макушке "мальвинку", а остальные волосы разделить на две равные части и поднимите вверх к "мальвинке". Оберните ее с двух сторон волосами, а затем зафиксируйте резинкой. Хотя на первый взгляд способ кажется сложным, но на самом деле его можно повторить за несколько минут.

Вывернутый хвост

Хотя такая прическа сама по себе не имеет объемного вида, но поможет сделать классический хвост более пышным. Здесь можно использовать два способа. Первый состоит в том, чтобы сделать обычный высокий хвост на макушке, немного опустить резинку и вывернуть хвост. Затем затяните резинку назад и расправьте прическу. Получится действительно вау-эффект.

Второй способ основан на том, чтобы вывернуть только часть хвоста. Нужно разделить волосы на две части и закрепить резинками на некотором расстоянии два хвоста. Верхнюю часть нужно вывернуть, подтянуть, а затем расправить поверх нижнего хвоста.

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