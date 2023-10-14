Даже и не думайте выбрасывать старые джинсы: лучше положите их в холодильник

Если в вашем шкафу залежались старые джинсы, не торопитесь их выбрасывать. Еще можно вернуть им прежний облик.

"Освежить" старые джинсы можно с помощью холодильника. Просто возьмите любимую пару, положите ее в холодильник на всю ночь, а утром вытяните. Вы удивитесь, но джинсы снова отлично сядут по фигуре, а их цвет станет ярче.

Этот способ актуален также тогда, когда вам срочно нужно надеть джинсы, но они выглядят изношенными. А вот если на ткань липкая жвачка, попробуйте положить джинсы в морозильную камеру. Да вы точно не повредите материал.

Как переделать старые джинсы в модные

Если подобный способ не помог "освежить" старые джинсы, можете попробовать их переделать. Тем более что тогда они будут выглядеть более стильными.

Например, если вы зацепились любимыми джинсами за гвоздь или другой острый предмет, или на ткани появилось трудно вывести пятно (от краски и т.п.), просто нашайте на проблемное место заплатку. Также подойдите простенькая вышивка. Такие джинсы снова выглядят актуальными.

Что можно сделать со старыми джинсами / Фото: Фото из открытых источников

Чтобы сделать обычные прямые джинсы моднее, обрежьте штанины, сделайте надрезы вдоль и распустите несколько нитей. Или просто сделайте несколько надрезов по штанине и не забудьте их растрепать.

Модный вид джинсам помогут придать отвороты, созданные из ткани, отличающейся ярким узором. Просто нашите две полоски материала вдоль края внутри каждой штанины.

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