Даже очень старая стиралка будет как новая: это копеечное средство продлит ей жизнь на десятки лет
Простой домашний способ поможет защитить внутренние детали стиральной машины от накипи, запахов и износа без дорогих средств и мастеров.
Большинство поломок стиральных машин начинаются не с серьезных неисправностей, а с мелочей: накипи на нагревательном элементе, неприятного запаха, остатков моющих средств в шлангах. Со временем это скапливается и убивает технику изнутри. Но есть одно простое и копеечное средство, которое способно буквально реанимировать даже очень старую стиральную машину. И это обычная лимонная кислота. Именно ее мастера по ремонту техники называют самой эффективной профилактикой, о которой владельцы часто забывают.
Почему именно лимонная кислота
Лимонная кислота мягко, но эффективно растворяет накипь, которая образуется на нагревательном элементе из-за жесткой воды. Она не повреждает металл, резиновые уплотнители и пластиковые детали в отличие от агрессивных химических средств.
Кроме того, она:
устраняет неприятные запахи;
уничтожает бактерии и грибок;
очищает внутренние трубки и барабан;
улучшает работу нагревательного элемента.
Как правильно использовать
Для глубокой очистки достаточно 100 г лимонной кислоты. Кислоту засыпают прямо в барабан и запускают цикл с температурой 60-90 градусов. Уже после первой такой очистки можно заметить, что машина работает тише, быстрее нагревает воду и исчезает посторонний запах.
Как часто следует делать такую процедуру? Оптимальная периодичность — раз в 2-3 месяца. Если у вас очень жесткая вода, можно раз в месяц, но с меньшим количеством кислоты.
Это простое правило позволяет сохранить нагревательный элемент в рабочем состоянии в разы дольше без профилактики.
Почему это реально продлевает жизнь машинки
Накипь заставляет ТЭН работать с перегрузкой, из-за чего она перегревается и выходит из строя. А его замена — одна из самых частых и дорогих поломок.
Когда же нагревательный элемент чистый:
машина потребляет меньше электроэнергии;
не перегревается;
работает более стабильно;
реже нуждается в ремонте.
Именно поэтому профилактика лимонной кислотой может продлить срок службы стиральной машины на десятки лет.