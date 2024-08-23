Даже очень старая ванна станет белоснежной: быстро избавиться от желтизни помогут копеечные средства

С течением времени ванна теряет свой первозданный белый цвет, покрываясь желтыми пятнами, известковым налетом, грязью и ржавчиной. Даже дорогие средства иногда не могут справиться с проблемой. Однако, сообразительные хозяйки уже давно изобрели способ, с помощью которого можно быстро отбелить ванну и вернуть ей первозданный цвет. Рассказываем, как быстро отбелить ванну копеечными средствами, которые есть в каждом доме.

Как отчистить ванну от желтизны подручными средствами

Сода и уксус. Смочите ванну, нанесите слой соды на проблемные места, оставьте отрабатывать средство на 20 минут. Затем налейте уксус на соду и подождите еще 30 минут, затем смойте водой.

Смочите ванну, нанесите слой соды на проблемные места, оставьте отрабатывать средство на 20 минут. Затем налейте уксус на соду и подождите еще 30 минут, затем смойте водой. Уксус. Кусок чистой ткани смочите уксусом и приложите к загрязненным местам, где есть ржавчина или известковый налет. Подождите пол часа, уберите ткань, обработанное место потрите губкой и смойте водой.

Кусок чистой ткани смочите уксусом и приложите к загрязненным местам, где есть ржавчина или известковый налет. Подождите пол часа, уберите ткань, обработанное место потрите губкой и смойте водой. Лимонная кислота. Разведите пакет лимонной кислоты в воде и обработайте раствором всю поверхность ванны. Подождите один-два часа и тщательно смойте средство водой. Если нет лимонной кислоты, можно сделать раствор с уксусом.

Разведите пакет лимонной кислоты в воде и обработайте раствором всю поверхность ванны. Подождите один-два часа и тщательно смойте средство водой. Если нет лимонной кислоты, можно сделать раствор с уксусом. Перекись и нашатырь. Смешайте в равных пропорциях ингредиенты и хорошо натрите этой смесью стенки ванны. Раствор оставьте отрабатывать на полчаса. Если загрязнения очень въелись, можно оставить на час. Затем протрите ванну губкой и тщательно смойте водой.

Смешайте в равных пропорциях ингредиенты и хорошо натрите этой смесью стенки ванны. Раствор оставьте отрабатывать на полчаса. Если загрязнения очень въелись, можно оставить на час. Затем протрите ванну губкой и тщательно смойте водой. Хозяйственное мыло. Чтобы сделать моющее средство, натрите пол бруска хозяйственного мыла, добавьте две ложки соды и стакан воды. Хорошо размешайте смесь и обработайте ею ванну. Подождите 30 минут, пока средство отработает, затем вымойте ванну водой.

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