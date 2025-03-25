Даже очень старые кухонные полотенца станут белоснежными: лучшие методы отбеливания

Кухонные полотенца быстро теряют свой презентабельный вид, потому что хозяйки пользуются ими несколько раз в день. Именно поэтому они быстро изнашиваются, покрываются пятнами, которые часто не отстирываются. А все потому что текстиль мгновенно поглощает жир и запах на кухне. Однако опытные хозяйки знают, как превратить даже очень старые кухонные полотенца в новые и избавиться от всех пятен.

Как отбелить старые кухонные полотенца: советы опытных хозяек

Масло, горчичный порошок, уксус. Надо приготовить раствор для отбеливания. Возьмите 10 литров горячей воды, 2 столовые ложки сухой горчицы, столовую ложку растительного масла и 2 столовые ложки стирального порошка. Размешайте все составляющие до полного растворения и окуните в раствор полотенца на 12 часов, можно на ночь. Полоскать текстиль нужно сначала в холодной воде, а затем в горячей. После такой процедуры полотенца станут белоснежными, как будто только что из магазина.

Надо приготовить раствор для отбеливания. Возьмите 10 литров горячей воды, 2 столовые ложки сухой горчицы, столовую ложку растительного масла и 2 столовые ложки стирального порошка. Размешайте все составляющие до полного растворения и окуните в раствор полотенца на 12 часов, можно на ночь. Полоскать текстиль нужно сначала в холодной воде, а затем в горячей. После такой процедуры полотенца станут белоснежными, как будто только что из магазина. Лимонная кислота. Этот способ будет идеальным для выведения пятен от жира, масла, вина, красной свеклы. Сначала надо постирать полотенца хозяйственным мылом, затем на следы от еды и напитков насыпьте лимонную кислоту и подождите около часа, пока она не впитается. Затем хорошо прополощите выстиранные полотенца в прохладной воде.

Этот способ будет идеальным для выведения пятен от жира, масла, вина, красной свеклы. Сначала надо постирать полотенца хозяйственным мылом, затем на следы от еды и напитков насыпьте лимонную кислоту и подождите около часа, пока она не впитается. Затем хорошо прополощите выстиранные полотенца в прохладной воде. Нашатырный спирт. Такой метод подходит, чтобы избавиться от пятен кофе и чая. Нашатырь необходимо развести в воде в пропорции один к одному, смочить раствором грязные участки и оставить на час, чтобы средство отработало. После этого полотенце нужно замочить в мыльном растворе на час и уже потом постирать как обычно.

Такой метод подходит, чтобы избавиться от пятен кофе и чая. Нашатырь необходимо развести в воде в пропорции один к одному, смочить раствором грязные участки и оставить на час, чтобы средство отработало. После этого полотенце нужно замочить в мыльном растворе на час и уже потом постирать как обычно. Средство для мытья посуды. Чтобы отстирались стойкие пятна жира и другой грязи, нужно взять жидкое моющее средство — оно хорошо расщепляет жир. Добавьте в тазик с горячей водой немного моющего средства и замочите в нем полотенца на несколько часов. После этого текстиль необходимо постирать и хорошо выполоскать.

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