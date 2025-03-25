Даже очень старые кухонные полотенца станут белоснежными: лучшие методы отбеливания

Такие народные средства помогут вернуть кухонному текстилю его первозданный белый цвет.
Кухонные полотенца быстро теряют свой презентабельный вид, потому что хозяйки пользуются ими несколько раз в день. Именно поэтому они быстро изнашиваются, покрываются пятнами, которые часто не отстирываются. А все потому что текстиль мгновенно поглощает жир и запах на кухне. Однако опытные хозяйки знают, как превратить даже очень старые кухонные полотенца в новые и избавиться от всех пятен.
Как отбелить старые кухонные полотенца: советы опытных хозяек
- Масло, горчичный порошок, уксус. Надо приготовить раствор для отбеливания. Возьмите 10 литров горячей воды, 2 столовые ложки сухой горчицы, столовую ложку растительного масла и 2 столовые ложки стирального порошка. Размешайте все составляющие до полного растворения и окуните в раствор полотенца на 12 часов, можно на ночь. Полоскать текстиль нужно сначала в холодной воде, а затем в горячей. После такой процедуры полотенца станут белоснежными, как будто только что из магазина.
- Лимонная кислота. Этот способ будет идеальным для выведения пятен от жира, масла, вина, красной свеклы. Сначала надо постирать полотенца хозяйственным мылом, затем на следы от еды и напитков насыпьте лимонную кислоту и подождите около часа, пока она не впитается. Затем хорошо прополощите выстиранные полотенца в прохладной воде.
- Нашатырный спирт. Такой метод подходит, чтобы избавиться от пятен кофе и чая. Нашатырь необходимо развести в воде в пропорции один к одному, смочить раствором грязные участки и оставить на час, чтобы средство отработало. После этого полотенце нужно замочить в мыльном растворе на час и уже потом постирать как обычно.
- Средство для мытья посуды. Чтобы отстирались стойкие пятна жира и другой грязи, нужно взять жидкое моющее средство — оно хорошо расщепляет жир. Добавьте в тазик с горячей водой немного моющего средства и замочите в нем полотенца на несколько часов. После этого текстиль необходимо постирать и хорошо выполоскать.
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